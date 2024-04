Joseph Oosting reageert voor camera op link met Feyenoord

Joseph Oosting heeft gereageerd op het gerucht dat hij op een shortlist zou staan bij Feyenoord. De trainer van FC Twente wordt gezien als een van de kandidaten om Arne Slot op te volgen, die naar Liverpool lijkt te vertrekken.

De Telegraaf wist woensdag te melden dat Oosting een van de kandidaten is om Slot op te volgen, mocht de Bergentheimer daadwerkelijk vertrekken naar Liverpool. Ook Rogier Meijer lijkt er goed op te staan in Rotterdam-Zuid.

Oosting werd woensdagavond na FC Twente - Almere City (3-1) gevraagd naar de geruchten rond zijn persoon. "Ik lees het en dat is mooi, maar ik werk bij FC Twente en heb het hier goed naar mijn zin. Wat moet ik er voor de rest mee? Het zijn allemaal geruchten", vertelt hij bij ESPN.

"Volgens mij is Slot nog niet rond, dus wat moet ik ermee? Het zijn geruchten. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin en heb een contract getekend voor twee jaar. Het is zoals het is. Ik doe niet mee aan geruchten of wat in de media verschijnt."

Dan noemt Oosting Feyenoord 'een mooie club'. "Maar ik zit ook bij een hele mooie club", aldus de geboren Emmenaar. Oosting kwam afgelopen zomer over van RKC Waalwijk en lijkt in zijn eerste seizoen als trainer van FC Twente meteen Champions League-voetbal veilig te stellen.

Verslaggever Vincent Schildkamp vraagt of Oosting honderd procent kan uitsluiten dat hij vertrekt. "Als dit, als dat, ik doe daar niet aan mee. Als het gebeurt dan zien we het wel", aldus Oosting, die daarmee een slag om de arm lijkt te houden.

Oosting zag zijn ploeg woensdagavond vrij eenvoudig winnen van Almere City FC, dat op een 3-1 nederlaag werd getrakteerd. FC Twente heeft nu een voorsprong van acht punten op AZ, maar speelde wel een wedstrijd meer (31 tegenover 30).

