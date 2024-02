Doelpuntenviering zorgt voor veel commotie: ‘Ga dan vechten in een UFC-kooi’

James Madisson heeft donderdag na afloop van het gewonnen Premier League-duel met Brentford (3-2) zijn gram gehaald. Neal Maupay zorgde namens de bezoekers voor de openingstreffer en vierde dat opvallend genoeg met de doelpuntenviering van de middenvelder van Tottenham Hotspur.

Maupay juichte bij het maken van zijn honderdste doelpunt in zijn profloopbaan door met denkbeeldige dartpijlen te gooien. Het is de celebration van Maddison, die hierop besloot de Franse aanvaller op te zoeken. Wat volgde was een ongemakkelijke omhelzing, waarbij de spelers elkaar hard in de nek knepen.

Na afloop vertelde Maddison tegenover TNT Sports wat hij Maupay in zijn oor fluisterde. “Ik zei tegen hem dat hij de afgelopen jaren niet genoeg doelpunten heeft gescoord om zijn eigen viering te hebben. Daarom moest hij die van mij kopiëren.”

Middels een post op Instagram deelde Maddison vervolgens nog een sneer uit richting zijn collega. De middenvelder van Tottenham postte een foto van Maupay met de tekst: "A short story... COYS!"

Tottenham won uiteindelijk in eigen huis met 3-2 van Brentford, waardoor het enigszins logisch is dat Maddison zijn gram probeerde te halen. Maupay kon het echter niet laten om te reageren onder de post van de middenvelder van the Spurs.

“Die doelpuntenviering had ik misschien niet zo vroeg moeten doen. Jammer dat we niet konden winnen. In ieder geval heb ik meer doelpunten gemaakt en minder degradaties beleefd in mijn carrière dan James Maddison”, refereerde hij aan Maddisons degradatie met Leicester City van afgelopen seizoen.

Spurs-manager Ange Postecoglou is niet bepaald blij dat Maddison zich liet kennen na het provoceren van Maupay. “Dat is niet wie we zijn. We waren meer aan het praten met de scheidsrechter dan dat we aan het voetballen waren. De viering van Maupay? Ik ben er geen fan van. Ik hou niet van bravoure, je aan mensen opdringen. Als je zo stoer bent, zowel hun spelers als mijn spelers, ga dan vechten in een UFC-kooi. Dan zullen we zien hoe dapper ze zijn.”

Maddison en Johnson slaan terug naar Maupay voor het doen van de darts celebration ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague pic.twitter.com/08k6buBJA6 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 31, 2024

