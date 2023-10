7 redenen waarom Tottenham dit seizoen de Premier League kan winnen

Tottenham Hotspur mag zich na tien speelronden de trotse koploper van de Premier League noemen. Onder de nieuwe manager Ange Postecoglou zijn de Noord-Londenaren in competitieverband nog ongeslagen. Supporters van de Spurs hebben na een vrijwel vlekkeloze start van het seizoen 2023/24 dan ook alle recht om te dromen van de landstitel.

Zes maanden geleden zag de toekomst voor Tottenham er nog heel somber uit. Een teleurstellende achtste plaats in de Premier League weerspiegelde een chaotisch seizoen waarin Antonio Conte en interim-manager Cristian Stellini allebei werden ontslagen omdat een aantal belangrijke spelers niet aan de verwachtingen voldeed.

Harry Kane was een van de weinigen die wel zijn normale niveau wist te halen door in de afgelopen jaargang dertig treffers voor zijn rekening te nemen. Bayern München maakte echter al snel duidelijk dat de aanvoerder van the Spurs en het nationale elftal van Engeland voor hen het belangrijkste zomerdoelwit was, waardoor zijn uiteindelijke vertrek als onvermijdelijk voelde.

Na het ontslag van Stellini werden de honneurs tijdelijk waargenomen door Ryan Mason. Tottenham ging afgelopen zomer alsnog op zoek naar een definitieve opvolger van Conte Het moest in eerste instantie een manager met een grote naam worden. Maar na het afzeggen van Julian Nagelsmann en Luis Enrique, en het bedanken voor de klus door Arne Slot, werd de focus verlegd naar de voor velen onbekende Ange Postecoglou. Als manager van Celtic beleefde de Australiër grote successen in Schotland, maar zijn aanstelling zorgde nog niet direct voor een jubelstemming onder de supporters van Tottenham.

Postecoglou was niet de grote naam die de Spurs-fans hadden verwacht en zijn gebrek aan ervaring op het allerhoogste niveau leidden tot sceptische reacties. De twijfel maakte echter al snel plaats voor optimisme op het moment dat Postecoglou bewees de juiste man te zijn om een nieuw tijdperk mee in te luiden.

Een veelbelovende seizoensvoorbereiding toonde aan dat Postecoglou niet bang was om een nieuwe, vooruitstrevende speelstijl te implementeren, ontworpen om het beste uit de meest gevaarlijke spelers van de Spurs te halen. Hij was ook in staat om een groot aantal nieuwe aanwinsten binnen te halen die bij zijn filosofie passen. Alhoewel Kane zijn transfer naar Bayern pas een dag voor de eerste speelronde van de Premier League afrondde, hadden de supporters van Tottenham tóch geloof in een mooi seizoen.

Inmiddels zijn we 2,5 maand verder en gaan de Spurs fier aan kop in de Premier League. Vrijdagavond werd er met 1-2 gewonnen op bezoek bij Crystal Palace, waardoor de ploeg wist dat het ook na de tiende speelronde bovenaan zou staan.

De algemene opinie is dat Tottenham niet in staat zal zijn om mee te blijven strijden om de landstitel, maar dat is vooral gebaseerd op de recente geschiedenis. Dat de Noord-Londenaren bovenaan in de Premier League staan is allesbehalve toeval, aangezien Postecoglou een ploeg die speelde zonder zelfvertrouwen heeft omgetoverd tot misschien wel de meest veelzijdige ploeg in Engeland. Waar er vaak lacherig over Tottenham wordt gedaan, verdient de club het nu om als serieuze titelkandidaat te worden gezien.

Ange-ball

Tottenham greep de koppositie in de Premier League eerder deze maand vlak voor de interlandperiode na een zwaarbevochten 1-0 zege op Luton Town. Micky van de Ven maakte de winnende treffer vroeg in de tweede helft, nadat Yves Bissouma vlak voor rust van het veld was gestuurd met een tweede gele kaart. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Tottenham vorig seizoen in zo'n wedstrijd punten zou hebben laten liggen. De spelers gaan nu daarentegen door het vuur voor Postecoglou, die voelt dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

“Het is allemaal de verdienste van de spelers, de manier waarop ze zich hebben ingeleefd in wat we proberen te doen…," vertelde de manager van de Spurs tegenover TNT Sports na de wedstrijd tegen Luton. “We zijn echt een hechte groep. Dat zie je niet alleen terug in de resultaten. Naast het veldspel, dat goed is, is ook de veerkracht die we hebben laten zien geweldig. De spelers willen geschiedenis schrijven en daar werken ze hard voor op het veld.”

Onder Conte, en zijn voorgangers Nuno Espirito Santo en José Mourinho, was Tottenham een ploeg die vooral op de counter speelde. Deze managers hadden er geen problemen mee om achterover te leunen en wedstrijden met een doelpunt verschil te winnen, met het gevolg dat er voor de supporters weinig viel te genieten.

Dat is allemaal veranderd sinds de komst van Postecoglou, die zijn spelers aanmoedigt om initiatief én risico's onder druk te nemen. De Spurs vinden het prima als tegenstander vroeg drukzetten. Keer op keer tonen ze aan over genoeg kwaliteit te beschikken om zich daaronder uit te spelen en zelf enorm veel kansen te creëren.

In de eerste bloedstollende Noord-Londense derby onder Postecoglou was ’Ange-ball’, het oogstrelende, snelle en energieke positiespel dat onder de manager gespeeld wordt, overduidelijk te zien. Tottenham speelde tegen Arsenal met 2-2 gelijk, maar had het Emirates Stadium net zo goed met een uitzege kunnen verlaten. Onder Postecoglou is het veldspel van Tottenham vrijwel elke wedstrijd een lust voor het oog.

“Als we verliezen op de manier hoe Postecoglou wil dat wij spelen, is dat zijn verantwoordelijkheid en dat geeft ons de vrijheid om ook te durven voetballen”, zei zomeraanwinst James Maddison na het duel met Arsenal over het geloof dat de manager in de ploeg heeft gebracht. Die mentaliteit kan Tottenham weleens ver brengen.

Magische James Maddison

In het nieuwe Postecoglou-tijdperk is Maddison wekelijks een van de grootste uitblinkers. Na zijn overstap van Leicester City ter waarde van 40 miljoen pond (zo’n 46 miljoen euro) veroverde de creatieveling direct een basisplek als nummer 10. Maddison was in zijn eerste tien Premier League-duels al goed voor drie goals en vijf assists.

Alleen de allerbeste spelers kunnen iets uit het niets toveren en Maddisons vindingrijkheid heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan de aanval van Tottenham. Hij heeft dit seizoen meer kansen gecreëerd dan welke andere speler in de Premier League dan ook en lijkt ook een leidersrol op zich te hebben genomen.

De prestaties van Maddison inspireren de spelers om hem heen om ook hun niveau op te krikken en de spelvreugde spat momenteel van de ploeg van Postecoglou af. Maddison kreeg afgelopen zomer eindelijk de mogelijkheid om zichzelf bij een grotere club te bewijzen en heeft deze kans met beide handen aangegrepen. Ook hij lijkt van elke minuut op het veld te genieten.

“Als je als kind begint met voetballen, speel je nergens voor”, zei Maddison nadat hij in juni werd gepresenteerd als nieuwe aanwinst bij de Spurs. “Er worden geen politieke spelletjes gespeeld, niets van dat alles. Je speelt omdat je van voetballen houdt en je doet de dingen waar je van houdt en je wordt de speler die je wordt door wat je doet en waar je goed in bent.”

“Dat zal voor mij nooit veranderen. Daar valt niet over te discussiëren. Dat is hoe ik speel. Ik zal nooit veranderen en daarom is mijn carrière zo gelopen en ben ik blij dat ik bij Tottenham ben beland.” Die enorme passie is wat Maddison onderscheidt van de meeste van zijn leeftijdsgenoten. Als de 26-jarige aanvallende middenvelder doorgaat op de ingeslagen weg, dan kan het niet anders dat er vroeg of laat een einde komt aan de prijzendroogte van Tottenham.

Imponerende Van de Ven

Tottenham verraste afgelopen zomer ook door 34,5 miljoen pond (zo’n 39,5 miljoen euro) neer te leggen voor Micky van de Ven. De 22-jarige Nederlandse verdediger maakte direct na zijn komst in Engeland grote indruk met zijn volwassen spel. De Premier League is nog geen drie maanden onderweg, maar het lijkt wel alsof Van de Ven al jaren een centraal duo vormt met Cristian Romero.

Romero, onlangs door zijn Argentijnse ploeggenoot Lionel Messi omschreven als de beste verdediger ter wereld, werd vorig seizoen keer op keer in de steek gelaten door spelers als Eric Dier, Davinson Sánchez en Clement Lenglet, waardoor de defensie de ene na de andere tegentreffer moest incasseren.

Van de Ven is een perfecte aanvulling op Romero, zoals voormalig Tottenham-middenvelder Danny Murphy na de wedstrijd tegen Luton vertelde bij BBC Match of the Day. “Tottenham is al lange tijd op zoek naar een centraal duo, dat hen rust aan de bal en stabiliteit zonder bal geeft. Dat hadden ze simeplweg niet, maar nu wel. Van de Ven en Romero zien eruit als een ijzersterk koppel. Je centrale verdedigers moeten met lef durven te spelen aan de bal. Bij Tottenham begint elke opbouw bij deze twee spelers”, aldus Murphy.

Dankzij Van de Ven, die bekend staat om zijn enorme snelheid voor zijn postuur, is het het voor tegenstanders veel moeilijker geworden om ruimte achter de laatste lijn van de Spurs te vinden. Op snelheid zijn er maar weinig spelers die de Oranje-international kunnen kloppen, terwijl zijn imponerende postuur hem ook helpt om de meeste fysieke duels te winnen.

Son in de schijnwerpers

Heung-Min Son en Kane waren de afgelopen seizoenen het meest gevreesde aanvalskoppel in de Premier League. Samen waren ze in acht jaar tijd goed voor 47 Premier League-doelpunten. Geen duo wist sinds de start van de Premier League in 1992/93 gezamenlijk meer goals/assists in de hoogste divisie van Engeland te produceren.

Kane zou nooit de topscorer aller tijden van de Spurs zijn geworden zonder Son. De Zuid-Koreaan leek af en toe een telepathisch instinct te hebben om Kane in een kansrijke scoringspositie te brengen.

Kane bediende Son andersom ook regelmatig, maar het was altijd de Engelsman die beschouwd werd als de belangrijkste man van Tottenham. Hoewel zijn vertrek naar Bayern het einde betekende van een geweldig aanvalskoppel, gaf het Son ook de kans om meer in de schijnwerpers te staan.

Bij zijn aanstelling als manager van Tottenham wees Postecoglou Son aan als nieuwe aanvoerder. De Zuid-Koreaan werd aanvankelijk opgesteld als linkervleugelaanvaller, de positie waar hij de afgelopen seizoenen zijn meeste wedstrijden speelde. De 31-jarige publiekslieveling kwam tijdens de eerste drie competitieduels van het nieuwe seizoen alleen niet tot scoren, waarna Postecoglou hem begin september tijdens het uitduel met Burnley in de spitspositie posteerde.

Tijdens een 5-2 zege op Turf Moor stal Son de show met een schitterende hattrick. In de derby tegen Arsenal (2-2) nam hij zijn ploeg vervolgens opnieuw bij de hand met een dubbelslag en tegen Liverpool vond hij eerder deze maand ook het net. Son trok zijn goede vorm na de interlandperiode door. Zo was hij tegen Fulham (2-0) goed voor een doelpunt en een assist en bezorgde hij Tottenham afgelopen vrijdag na een fantastische aanval de overwinning tegen Crystal Palace (1-2).

Son moet natuurlijk afrekenen met een doelpuntenmachine als Erling Braut Haaland, maar stiekem zal hij hopen dat hij zich voor de de tweede keer in zijn carrière tot topscorer van de Premier League kan kronen, gezien het grote aantal kansen dat Tottenham momenteel creëert. Son heeft een neusje om altijd in goede scoringspositie te komen en bewees in het verleden met zijn tweebenigheid eveneens uit alle hoeken en standen het net te kunnen vinden.

Een paar maanden geleden was je waarschijnlijk voor gek verklaard als je had geconcludeerd dat Tottenham Kane niet ging missen, maar dit blijkt gewoon het geval te zijnl. Dat is grotendeels te danken aan Son doordat de speelstijl van Postecoglou hem op zijn lijf is geschreven.

Son was dit seizoen al goed voor 8 goals in 10 Premier League-duels.

Energieke full-backs

De Spurs maakten het afgelopen seizoen nauwelijks gebruik van full-backs, omdat Conte de voorkeur gaf aan een 3-4-3 formatie. Postecoglou heeft sinds zijn komst naar de club echter hun belang benadrukt. De Australische manager treedt doorgaans aan in een 4-2-3-1 opstelling, waarbij beide backs naar het middenveld én iets naar binnen schuiven als Tottenham aanvalt. Ze spelen als inverted full-backs op het moment dat de Spurs een ultra-aanvallende 2-3-5-formatie aannemen.

Destiny Udogie is een revelatie op links. De 24 miljoen euro die Tottenham voor hem betaalde aan Udinese lijkt nu al een koopje, aangezien hij de overstap van de Serie A naar de Premier League probleemloos heeft weten te maken. De Italiaan is snel, sterk en maakt net zoveel indruk met zijn verdedigende acties als met zijn aanvalsdrang, wat hem een geweldige aanwinst voor Tottenham maakt. Door een spierblessure miste hij de laatste twee wedstrijden, maar niemand twijfelt erover dat hij bij zijn rentree straks weer zeker is van een plek in de basis.

Aan de andere kant rouleert Postecoglou tussen Pedro Porro en Emerson Royal, die het afgelopen seizoen allebei ondermaats presteerden. Onder de nieuwe manager zijn beide spelers opgeleefd. Vooral Porro heeft zichzelf duidelijk verbeterd en weet zich in aanvallend opzicht te onderscheiden.

"Het is een speelstijl die voor mij op maat is gemaakt”, vertelde de Spanjaard vorige maand tegenover Sky Sports. “Ik heb nog niet eerder in zo’n systeem gespeeld. Ik speel meer aan de binnenkant als een full-back, maar het is een positie waar ik me zelfverzekerd op voel. Ik ben echt gelukkig en ik denk dat je dat kunt zien aan het vertrouwen waar ik mee speel.”

Udogie en Emerson hebben de spelprincipes van Postecoglou ook omarmd. Mede dankzij hun goede spel, speelt Tottenham volgens vele analisten dit seizoen het meest aantrekkelijke voetbal van alle Premier League-clubs. Postecoglou liet zich onlangs andermaal ontvallen dat hij staat voor attractief voetbal. “Niet alleen het eindresultaat is belangrijk, maar ook de manier waarop we spelen.” De inverted full-backs spelen een cruciale rol in de speelstijl van Postecoglou. Op dit moment is er nog geen enkele club geweest die Udogie, Porro en Emerson in toom wist te houden.

IJzersterk blok op het middenveld

Het effectieve gebruik door Spurs van de inverted full-backs wordt vergemakkelijkt door Bissouma, die dit seizoen in zijn rol als voetballende controleur heeft laten zien te beschikken over een groot gevoel voor het kiezen van positie.

Het eerste seizoen bij Tottenham liep voor de 27-jarige Malinees uit in een grote teleurstelling omdat hij door blessures niet verder kwam dan tien basisplaatsen in de Premier League. Bissouma werkte hard om weer volledig fit te raken en geniet momenteel het volledige vertrouwen van Postecoglou.

De middenvelder werd terecht bekritiseerd voor zijn optreden tegen Luton, waarin hij een tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. Maar zijn algemene impact in de afgelopen maanden op de ploeg mag niet worden onderschat. Slechts drie andere spelers noteerden dit seizoen meer geslaagde tackles in de Premier League dan Bissouma, die zich eveneens onderscheidt met zijn kwaliteiten aan de bal.

Pape Matar Sarr heeft tegelijkertijd op het middenveld bewezen de perfecte aanvulling voor Bissouma te zijn. De 21-jarige Senegalees hoefde onder Conte nauwelijks op speelminuten te rekenen, maar is dit seizoen een van de eerste namen op het wedstrijdformulier van Postecoglou.

Sarr liet tijdens de 2-0 thuiszege op Manchester United in augustus precies zien waarom dit het geval is. Hij opende de score door op tijd in de zestien van the Red Devils te komen en domineerde daarnaast op het middenveld tegen United. Postecoglou was na afloop vol lof over Sarr. “Hij speelt met enorm veel energie, maar hij beschikt ook over veel kwaliteiten. Sarr is zo'n middenvelder die de tegenstander echt nachtmerries kan bezorgen, want of hij nu met of zonder bal rent, hij rent altijd naar voren, hij zet altijd agressief druk op de tegenstander. Het is een speler die voor zijn jonge leeftijd een geweldig karakter heeft.”

Geen Europese afleidingen

Tottenham heeft na het Mauricio Pochettino-tijdperk enkele bemoedigende resultaten weten te boeken, echter slaagde de club er toen nooit in het goede gevoel vast te houden. Onder Mourinho grepen de Spurs in november 2020 de koppositie in de Premier League na een 2-0 zege op Manchester City. Tottenham beleefde daarnaast een uitstekende start in 2022/23. Met Conte aan het roer werden toen 20 punten uit de eerste 10 competitieduels gepakt. Het is echter bekend hoe de Noord-Londenaren vervolgens in de tweede seizoenshelft als een kaartenhuis in elkaar stortten.

Het verschil dit keer is dat Postecoglou Tottenham veel beter voetbal laat spelen. Zijn spelers gaan elke wedstrijd in met de gedachte dat ze alleen maar kunnen winnen en er heerst nu een vechtlust in de groep waar het de afgelopen jaren zo aan ontbrak. De tijd zal leren of Tottenham het City van Josep Guardiola en Arsenal van Mikel Arteta echt kan uitdagen voor de Premier League-titel, maar dat is waar ze in ieder geval naar moeten streven. De belangrijkste concurrenten hebben een veel zwaarder speelschema, wat de selectie van Postecoglou een enorm groot voordeel geeft.

Tottenham speelt dit seizoen geen Europees voetbal. Het werd daarnaast in de tweede ronde van de EFL Cup na strafschoppen uitgeschakeld door Fulham, tegen wie Postecoglou een sterk gewijzigd elftal aan de aftrap liet verschijnen. Het is veel makkelijker om te herstellen van één of twee wedstrijden per week dan van drie of zelfs vier. Indien de belangrijke spelers gevrijwaard blijven van blessures, moet Tottenham in staat zijn om gelijke tred te houden met clubs als City en Arsenal.

Een veilige doelstelling is het behalen van Champions League-voetbal, maar de ambities moeten nu eigenlijk veel hoger zijn dan dat. De kans dat Postecoglou gemakzuchtig wordt, lijkt nihil. De Australiër is een bezeten manager die altijd streeft naar perfectie. “De resultaten zijn goed, maar we zitten pas in oktober en we hebben nog veel werk te doen”, vertelde hij onlangs tegenover Britse media toen hij gevraagd werd naar de ijzersterke seizoenstart van zijn ploeg.

Na zoveel teleurstellende jaren is er eindelijk weer reden voor optimisme onder de supporters van Tottenham. De ijzersterke seizoenstart heeft ertoe geleid dat de Spurs outsiders zijn om de Premier League ook daadwerkelijk te winnen.

