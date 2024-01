Terugkeer Van de Ven bij Tottenham inspireert Porro tot wondergoal

Tottenham Hotspur heeft vrijdagavond de vierde ronde in de FA Cup bereikt. Pedro Porro tekende in de 78ste minuut op magistrale wijze voor de enige goal in de ontmoeting met Burnley (1-0). Micky van de Ven keerde na een absentie van twee maanden terug in de wedstrijdselectie van Tottenham, maar kreeg nog geen speeltijd van manager Ange Postecoglou.

Bijzonderheden:

Porro veroverde de bal op de helft van Burnley, om vervolgens een waar huzarenstukje af te leveren. De rechtsback draaide de bal van afstand in de linkerbovenhoek, tot grote vreugde van de Spurs-fans in het Tottenham Hotspur Stadium. Porro was zelf ook onder de indruk van de wonderschone goal. Burnley was nadien niet meer bij machte om een verlenging uit het vuur te slepen, waardoor het elftal van manager Vincent Kompany het Engelse bekertoernooi al in een vroegtijdig stadium verlaat.

Tottenham Hotspur - Burnley 1-0

78' 1-0 Pedro Porro

Overige uitslagen derde ronde FA Cup

Brentford - Wolverhampton Wanderers 1-1

Fulham - Rotherham United 1-0

