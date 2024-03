Tottenham Hotspur glijdt uit op Craven Cottage en lijdt vernederende nederlaag

Tottenham Hotspur heeft de indrukwekkende 0-4 overwinning op Aston Villa geen passend vervolg kunnen geven. De ploeg van Ange Postecoglou werd zaterdagavond door Fulham op een ruime nederlaag getrakteerd: 3-0. Grote man bij de thuisploeg was Rodrigo Muniz, die met twee doelpunten zijn seizoenstotaal op zeven bracht.

Fulham had vroeg in de wedstrijd het betere van het spel en dat leverde in de elfde minuut een aardige kans op. Na ingespeeld te zijn door Alex Iwobi stond Sasa Lukic tegenover Guglielmo Vicario, maar de middenvelder schoot recht op de doelman af.

Tottenham zat niet stil in de eerste helft en werd gevaarlijk via onder meer Heung-min Son en James Maddison. Beide smaakmakers beproefden hun geluk, maar hun pogingen gingen naast of over het doel van Fulham.

Vlak voor de theepauze braken the Cottagers de ban. Linksback Antonee Robinson kwam op aan de linkerkant en spotte Muniz in het strafschopgebied. De Braziliaanse spits, die te veel ruimte kreeg van de Tottenham-defensie, ontving de bal op een presenteerblaadje en rondde af: 1-0.

Na de rust was het snel raak en weer was Fulham de ploeg die kon juichen. Ditmaal kwam de voorzet vanaf de rechterkant. Timothy Castagne gaf voor op Lukic, die enigszins gelukkig afrondde met zijn knie: 2-0.

De voorsprong was moeilijk onverdiend te noemen en een derde goal van Fulham leek lange tijd realistischer dan een aansluitingstreffer van Tottenham. In minuut 61 viel dan ook de 3-0. Muniz kon zijn tweede van de avond binnentikken voor een leeg doel, nadat een poging van Iwobi via de paal voor zijn voeten belandde. De talentvolle aanvaller raakte bij het scoren wel geblesseerd door een mislukte tackle van Radu Dragusin en moest het veld kort daarna verlaten.

Snel na de 3-0 maakte Fulham zelfs een vierde treffer. De goal van João Palhinha werd echter afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel in de doelmond. De schade voor Tottenham bleef daardoor beperkt.

The Spurs kregen in de slotfase enkele enorme kansen om zichzelf van een pleister op de wonde te voorzien. Zo had Timo Werner de bal voor het intikken voor een leeg doel, maar Werner zou Werner niet zijn als hij die gigantische mogelijkheid niet om zeep hielp. Ook Richarlison kreeg een dot van een kans, maar hij schoot wild naast. Zo bleef de 3-0 stand op het scorebord staan en hield Fulham de drie punten in eigen huis.

