Directeur Getafe begaat meteen flinke blunder bij presentatie Greenwood

Woensdag, 6 september 2023 om 15:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:34

Mason Greenwood is officieel gepresenteerd als speler van Getafe. Dat gebeurde dinsdag in een met enkele duizenden belangstellenden gevuld Coliseum Alfonso Pérez. Greenwood, die nog een contract heeft tot medio 2025 bij Manchester United, komt dit seizoen op huurbasis uit voor de huidige nummer veertien van LaLiga. Bij zijn presentatie bleek dat ze bij zijn nieuwe club niet helemaal op de hoogte zijn van de ontwikkelingen.

Greenwood maakte op Deadline Day op huurbasis de overstap van Manchester United naar Getafe, dat sindsdien al veel kritiek kreeg op het aantrekken van de 21-jarige Engelsman. Greenwood kwam vorig jaar meerdere malen in het nieuws, omdat hij was aangeklaagd wegens verkrachting en mishandeling van zijn vriendin, met wie hij inmiddels een kind heeft gekregen. In februari dit jaar meldde het Openbaar Ministerie in Manchester dat die aanklachten waren komen te vervallen, omdat belangrijke getuigen zich hadden teruggetrokken en er meer beeldmateriaal was verschenen.

Rubén Reyes, technisch directeur van Getafe, stond op de dag van de presentatie de fans en de media te woord. Daarin zei hij dat Greenwood hetzelfde is als elke andere speler in de selectie. "De belangrijkste om over deze kwestie te oordelen is de rechter", vertelde Reyes. "Dat is de hoogste autoriteit en hij heeft zich erover uitgesproken." Hierbij leek Reyes helemaal niet op de hoogte van het feit dat de rechter zich nooit over deze zaak heeft uitgesproken. Reyes ging daarna verder met het pareren van de kritiek: "We contracteren een speler wanneer deze ook daadwerkelijk gecontracteerd kan worden".

Greenwood wilde zelf niet op de media reageren. Of hij in de eerstvolgende wedstrijd van Getafe, op 17 september in eigen huis tegen Osasuna, op het veld zal staan is dan ook nog onduidelijk. Getafe staat momenteel veertiende in LaLiga met vier punten uit de eerste vier wedstrijden.