Manchester United gaat de toekomst van Mason Greenwood opnieuw beoordelen

Sir Jim Ratcliffe heeft sinds dinsdagavond officieel 27.7% van de aandelen van Manchester United in handen. De Britse zakenman en miljardair heeft daar naar verluidt ongeveer 1,2 miljard euro voor betaald en is nu verantwoordelijk voor het sportieve beleid van de club. Ratcliffe gaat in gesprek met The Athletic in op één van de meest besproken kwesties van de club: die van Mason Greenwood.

De miljardair vertelt dat er een ‘nieuwe’ beslissing genomen zal worden wat betreft de toekomst van de jonge Engelsman bij de club. Zijn kwestie zal opnieuw bekeken worden, wat overigens niet betekent dat hij automatisch weer terug zal keren op Old Trafford.

De situatie van Greenwood

maakten na een lang en intensief onderzoek op 21 augustus 2023 bekend dat Greenwood zijn carrière elders voort ging zetten. De inmiddels 22-jarige linkspoot, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Getafe , werd begin 2022 opgepakt en geschorst vanwege beschuldigingen van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin, met wie hij inmiddels een kind heeft gekregen.

In februari 2023 werden alle aanklachten ingetrokken. Manchester United voerde zelf een intern onderzoek uit, waarbij het toegang had tot ‘bewijs dat niet toegankelijk was voor het publiek’. De club legde in augustus in een uitgebreid statement uit waarom het in samenspraak met Greenwood had besloten om (tijdelijk) afscheid van elkaar te nemen.

“Ons proces begon in februari 2023, nadat alle aanklachten tegen Mason waren ingetrokken. Gedurende het hele proces hebben we rekening gehouden met de wensen, rechten en het perspectief van het vermeende slachtoffer, samen met de normen en waarden van de club, en hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk informatie en context te verzamelen.”

“Op basis van het beschikbare bewijs hebben we geconcludeerd dat het online geplaatste materiaal geen volledig beeld gaf en dat Mason de strafbare feiten waarvoor hij oorspronkelijk werd aangeklaagd, niet heeft gepleegd. Dat gezegd hebbende heeft Mason, zoals hij publiekelijk erkent, fouten gemaakt waarvoor hij verantwoordelijkheid neemt”, aldus Manchester United afgelopen zomer.

Ratcliffe over de kwestie

De verhuurperiode van Greenwood bij Getafe eindigt in juni, waardoor hij in de zomer in principe (voorlopig) terugkeert bij Manchester United. Ratcliffe gaat in gesprek metin op zijn situatie. "Ik kan over het principe praten. Ik ga het niet hebben over Mason. Ik ben ermee bekend. Het principe is het belangrijkste.”

“Je hebt te maken met jonge mensen die niet altijd in de beste omstandigheden zijn opgevoed, die veel geld hebben en niet altijd de begeleiding krijgen die ze zouden moeten krijgen. Wat we moeten doen bij dit soort kwesties is de ‘echte effecten’ begrijpen, niet de hype. Dan moeten we een eerlijke beslissing nemen aan de hand van de waarden van de club. Dat is wat we moeten doen en dat is hoe we ermee om zullen gaan."

Ratcliffe benadrukt dat de beslissing over de toekomst van Greenwood ‘een nieuwe’ zal zijn. “Zeker weten. We zullen een beslissing nemen en we zullen die verantwoorden”, vervolgt de miljardair. “Hij is een speler van Manchester United en wij zijn verantwoordelijk voor het sportieve beleid. Het is vrij duidelijk dat we een beslissing zullen moeten nemen. Er is nu nog geen beslissing genomen. Greenwood is nu natuurlijk uitgeleend, maar hij is niet de enige. We hebben één of twee spelers waar we een beslissing over moeten nemen.”

Het proces over de toekomst van Greenwood zal zorgvuldig verlopen. “Het proces zal zijn: begrijp de feiten, niet de hype. Dan gaan we proberen om tot een eerlijke beslissing te komen op basis van onze waarden, wat neerkomt op: is het een goed persoon, zou hij oprecht voor Manchester United kunnen spelen, zouden wij ons er prettig bij voelen en zouden de supporters zich er prettig bij voelen?”, aldus Ratcliffe.

