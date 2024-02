Greenwood heeft om twee heldere redenen geen zin in terugkeer bij Man United

Sir Jim Ratcliffe, sinds kort mede-eigenaar van Manchester United, sprak onlangs uit dat hij en de technische leiding op Old Trafford opnieuw gaan kijken naar de situatie van Mason Greenwood en de mogelijkheid dat de Engelsman terugkeert bij de club. Volgens The Athletic staat de speler in kwestie echter helemaal niet te springen om een rentree in Engeland en daar heeft hij goede redenen voor.

Eerder deze maand ging Ratcliffe tegenover Britse media in op de situatie van Greenwood. De miljardair benadrukte dat de beslissing over de toekomst van de aanvaller ‘een nieuwe’ zal zijn. “Zeker weten. We zullen een beslissing nemen en we zullen die verantwoorden. Hij is een speler van Manchester United en wij zijn verantwoordelijk voor het sportieve beleid. Het is vrij duidelijk dat we een beslissing zullen moeten nemen. Er is nu nog geen beslissing genomen."

The Athletic schrijft woensdag dat Greenwood echter niet staat te wachten op een terugkomst bij zijn voormalig werkgever, aangezien hij het Manchester United kwalijk neemt dat de club hem niet meer in bescherming nam in de tijd dat de rechtszaak rondom zijn persoon gaande was. "Greenwood vond dat Manchester United hem beter had kunnen steunen tijdens de zaak", schrijft The Athletic.

Daarnaast vreest de 22-jarige aanvaller voor de reactie vanuit Engeland indien hij terugkeert naar de Premier League. "Greenwood realiseert zich dat hij met grotere druk en meer toezicht te maken zal krijgen als hij terugkomt. Er wordt gezegd dat hij geen groot verlangen koestert om weer voor Manchester United te spelen."

Indien Ratcliffe en Manchester United tot de conclusie komen dat een terugkeer van Greenwood haalbaar en te verantwoorden is, is het dus maar de vraag of de jongeling zelf akkoord gaat met een deal. Greenwood en zijn huidige werkgever Getafe zouden hopen op een langer verblijf in Spanje, ondanks dat het huurcontract na dit seizoen afloopt.

Bij de club uit Madrid gaat het de buitenspeler annex spits namelijk aardig voor de wind. In 25 optredens voor Getafe kwam Greenwood dit seizoen vooralsnog tot 7 doelpunten en 5 assists.

Mocht de enkelvoudig international van Engeland na dit seizoen terugkeren bij the Mancunians, heeft de club van Erik ten Hag ook de mogelijkheid om Greenwood voor een tweede keer van de hand te doen. Op het moment dat hij werd verhuurd aan de LaLiga-club vertegenwoordigde Greenwood amper tot geen transferwaarde, maar door zijn prima prestaties in Spanje is zijn prijskaartje aanzienlijk veranderd.

Greenwood heeft bij Manchester United nog een contract tot medio 2025, met een optie voor nog een jaar. Volgens Transfermarkt is hij momenteel een bedrag van rond de zevenenhalf miljoen euro waard.

