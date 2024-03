‘Tweede Europese topclub meldt zich in strijd om veelbesproken Greenwood’

Juventus heeft zijn oog laten vallen op Mason Greenwood, zo weet La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse topclub zou de aanvaller al maanden volgen, en twijfelt hem van zijn situatie bij Manchester United te verlossen. The Red Devils zitten namelijk nog altijd met Greenwoods justitiële verleden in de maag. Ook Atlético Madrid volgt de situatie met argusogen.

Greenwood werd begin dit seizoen naar Getafe gestuurd, waar hij na een schorsing van anderhalf seizoen eindelijk weer kon gaan voetballen. De 22-jarige Engelsman had toen al sinds januari 2022 geen minuut meer gespeeld.

Man United had hem verbannen op verdenking van het verkrachten van zijn vriendin Harriet Robson. Ruim een jaar later werden de aanklachten echter plots ingetrokken.

Waarna Getafe toesloeg, en daar al snel de vruchten van plukte. Inmiddels staat Greenwoods teller op acht goals en vijf assists in 27 duels voor de club. Dat is ook de internationale (sub)top niet ontgaan. Bekend was dat Atlético Greenwood al volgde, en nu is ook Juventus' naam daarbij gekomen.

La Vecchia Signora ziet in de vleugelspits een ideale partner voor Federico Chiesa en Dusan Vlahovic. Greenwoods omstreden status blijft echter een heet hangijzer.

Net als Atlético houdt Juve rekening met eventuele weerstand vanuit de fans, en twijfelt het of het dat waard is. Barcelona is om diezelfde reden al afgehaakt.

Nog altijd wordt Greenwood een hoog potentieel toegedicht. De enkelvoudig Engels international is volgens Transfermarkt momenteel vijftien miljoen euro waard: een verdriedubbeling ten opzichte van begin dit seizoen.

Op zijn hoogtepunt werd Greenwood op een marktwaarde van vijftig miljoen ingeschat. Dat was vlak voor het uitlekken van de audiotapes die ten grondslag aan zijn arrestatie lagen.

Greenwood speelde op 22 januari 2022 zijn laatste wedstrijd voor Manchester United. Toen kwam de rechtspoot 82 minuten in actie in het Premier League-duel met West Ham United (1-0 winst). In totaal staat de teller op 129 wedstrijden, 35 goals en 12 assists voor the Mancunians. Greenwoods contract op Old Trafford loopt medio 2025 af.

