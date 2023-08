Debuterende Jordi Alba ziet Messi opnieuw excelleren voor Inter Miami

Lionel Messi heeft zijn doelpuntenproductie bij Inter Miami FC opgevoerd. In de nacht van woensdag op donderdag was de Argentijnse sterspeler twee keer trefzeker in het Leagues Cup-duel met Orlando City: 3-1. Ook voor Jordi Alba was er reden tot feest. De Spaanse linkervleugelverdediger kwam een half uur voor tijd binnen de lijnen en maakte daarmee zijn debuut.

De Leagues Cup is een in 2019 opgericht Noord-Amerikaans voetbaltoernooi dat gehouden wordt tussen clubs uit de MLS en de Liga MX. Na afgelopen maand Cruz Azul (2-1) en Atlanta United (4-0) te hebben verslagen, was Inter Miami woensdagnacht te sterk voor Orlando City. De ban werd al na zeven minuten gebroken door Messi, toen hij werd gevonden door Robert Taylor, controleerde met de borst en snoeihard raak schoot: 1-0.

Tien minuten na de openingstreffer van Messi trok Orlando de stand echter alweer gelijk. Nadat Drake Callender in eerste instantie nog een knappe redding in huis had op een inzet van Iván Angulo, moest hij op de rebound van Cesar Araújo het antwoord schuldig blijven: 1-1. Na rust trok Inter Miami het initiatief weer naar zich toe en werd aan de hand van Messi alsnog een vrij eenvoudige overwinning geboekt.

De Argentijn liet Josef Martínez aanleggen vanaf elf meter nadat de Venuzulaan zelf was neergelegd in de zestien: 2-1. Messi had even daarvoor al de buitenkant van de paal geraakt met een schot van dichtbij. Het slotakkoord was voor de kleine dribbelaar zelf. Twintig minuten voor tijd werd hij bediend door Martínez, waarna het een koud kunstje was om van dichtbij met rechts voor de eindstand te zorgen. Alba stond toen koud in het veld.