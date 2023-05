Danny Blind geeft update over toekomst Daley na Ajax-scoop van Telegraaf

Zaterdag, 13 mei 2023 om 18:24 • Guy Habets • Laatste update: 18:42

Bij Danny Blind en zoon Daley is er niets bekend over een eventuele terugkeer naar Ajax. Onlangs pakte De Telegraaf uit met het bericht dat Klaas-Jan Huntelaar contact zou hebben gezocht met de verdediger van Bayern München om een comeback in de Johan Cruijff ArenA bespreekbaar te maken. De berichtgeving leidde tot verbazing in huize Blind.

Tijdens de voorbeschouwing op het Italiaanse voetbal van zaterdagavond werd Blind senior in de studio van Ziggo Sport gevraagd naar het bericht van de ochtendkrant. "Wij waren ook verbaasd", reageert Blind. "Tsja, de krant... Het zou mooi zijn als het idee er überhaupt zou zijn om Daley terug te halen naar Ajax, maar bij ons is daar nul komma nul van bekend. Ik weet dan ook niet hoe dit in de media kan komen."

Mocht Ajax zich daadwerkelijk melden, dan heeft Daley interesse om het gesprek ook aan te gaan. "Hij staat er altijd voor open", zegt vader Blind. "Daley is een Ajacied en is ooit teruggekomen van Manchester United om het hier af te maken. Open staat hij er altijd voor, al is het dus nu niet aan de orde. Op dit moment is het nog rustig rond Daley en we gaan de komende weken afwachten wat er gaat gebeuren."

In het verhaal van De Telegraaf stond ook dat Danny contact zou hebben gehad met het Royal Antwerp van directeur voetbalzaken Marc Overmars en trainer Mark van Bommel over een transfer. Daar lijkt wel een kern van waarheid in te zitten. "Die interesse was er afgelopen winter ook al. Ik ben op bezoek geweest, maar dat had niets met Daley van doen. Ik ken Marc natuurlijk goed en het stond om de planning om een keer die kant op te gaan."