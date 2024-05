Hulshoff stopt door Slot als assistent bij Oranje; Koeman vindt direct vervanger

Dwight Lodeweges treedt per direct toe tot de technische staf van het Nederlands elftal, zo maakt de KNVB bekend middels een persbericht. De 66-jarige Lodeweges, die een verbintenis heeft tot en met het Europees kampioenschap, vervangt Sipke Hulshoff die de KNVB heeft laten weten te stoppen als assistent-bondscoach.

De 49-jarige Hulshoff is al jarenlang de trouwe assistent van Slot en is sinds 2023 ook assistent trainer bij het Nederlands elftal.

Dat hij nu stopt als rechterhand van bondscoach Ronald Koeman, heeft alles te maken met de aanstaande transfer van Arne Slot naar Liverpool. Het is wachten tot Feyenoord en the Reds de overstap van de hoofdtrainer wereldkundig maken.

Liverpool begint in de zomer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het EK duurt van 14 juni tot en met 14 juli.

Lodeweges

Lodeweges kent het klappen van de zweep bij Oranje. Toen Koeman in maart 2018 voor de eerste maal werd aangesteld als bondscoach was hij ook diens assistent. De in Canada geboren Lodeweges maakte tot en met het EK 2020/21 deel uit van de technische staf.

Met de komst van Lodeweges, ziet de staf van Oranje voor het EK 2024 er nu als volgt uit:

Ronald Koeman (bondscoach), Erwin Koeman, Dwight Lodeweges en Michael Reiziger (assistent-bondscoach), Patrick Lodewijks en Khalid Benlahsen (keeperstrainer).

