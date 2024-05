Broer van Brobbey speelde onder Ajax-doelwit Farioli: ‘Hij is echt goed’

Ajax wil de 35-jarige Francesco Farioli binnen enkele weken presenteren als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan was voorheen keeperstrainer en staat pas sinds drie jaar voor een spelersgroep als hoofdcoach. Derrick Luckassen, de broer van spits Brian Brobbey, maakte Farioli mee in Turkije.

Farioli was daar werkzaam als trainer van Fatih Karagümrük en Alanyaspor. Sinds dit seizoen is hij de coach van OGC Nice, waarmee hij momenteel vijfde staat in de Ligue 1.

Luckassen speelde uiteindelijk zo’n vier maanden onder Farioli, die in december 2021 bij Fatih Karagümrük vertrok om een stap omhoog te maken. In diezelfde maand kondigde oud-topverdediger Mehdi Benatia zijn voetbalpensioen aan, daarbij had hij volgens Luckassen mooie woorden over voor Farioli.

“Toen hij zijn speech afsloot, bedankte hij onze trainer, Francesco Farioli”, vertelt de Nederlandse verdediger tegenover het Algemeen Dagblad.

“Benatia zei: ‘Ik heb veel trainers meegemaakt, maar jij snapt het spelletje.’ En tegen ons: ‘Blijf naar hem luisteren, want dit kan wel eens een grote worden.’” Benatia had op dat moment een roemrijke carrière achter de rug en werkte bij Bayern München en Juventus onder Pep Guardiola en Massimiliano Allegri.

Luckassen kon de woorden van Benatia uiteindelijk alleen maar beamen. “Het was niet dat ik toen kon voorspellen dat hij drie jaar later al de trainer van Ajax kon worden, maar ik zag het talent, omdat na trainingen nog vele uren bezig was met beter worden en zijn tactiek tot in detail perfectioneren.”

De voormalig verdediger van onder meer PSV noemt de keuze van Ajax voor Farioli ‘origineel’ en ‘goed’. “Ik heb ook tegen mijn broertje gezegd dat ik hem écht een goede trainer vind. Hoe Brian reageerde? ‘We gaan het zien.’”

