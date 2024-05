Nieuwe kandidaat voor Ronald Koeman en Nederland? ‘Je hoopt er stiekem toch op’

Sam Beukema droomt van het Nederlands elftal, zo vertelt de 25-jarige verdediger van Bologna tijdens een live-interview in Rondo. De in Deventer geboren mandekker, die bezig is aan een uitstekend debuutseizoen in de Serie A, kijkt voor iedere interlandperiode met een schuin oog naar de bekendmaking van de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman.

Bologna plaatste zich afgelopen weekend definitief voor de Champions League, waardoor Beukema komend seizoen kan debuteren in het miljardenbal. “Dat stond nog niet echt op de planning, maar toen ik werd gehaald vertelden ze me wel dat ze echt met een project bezig zijn.”

Beukema heeft op fysiek vlak enorme stappen gezet in Italië.

“Ze willen echt jongere jongens aantrekken om uiteindelijk binnen een paar jaar wel echt die stap naar Europees voetbal te zetten”, gaat Beukema verder. De centrumverdediger heeft genoten van het feest in Bologna. “Het leeft heel erg in deze stad. De mensen waren zo dankbaar, blij en trots dat we na zestig jaar weer in de Champions League gaan spelen.”

Voor Beukema zelf geldt dat ook. “Ik droomde al van de Champions League als klein jongetje. Om daarin te spelen en die hymne te horen.” Beukema ligt in Bologna nog tot medio 2027 vast en verwacht ook komend seizoen nog namens i Rossoblù te spelen.

Beukema hoopt zich op den duur in de kijker te spelen bij het Nederlands elftal. “Ik moet wel zeggen, elke keer dat die lijst bekend wordt gemaakt, dan hoop je toch stiekem dat je erbij staat.”

Toch blijft Beukema geduldig. “Ik ben heel realistisch. Ik weet dat we topverdedigers hebben bij het Nederlands elftal. Ik moet me gewoon doorontwikkelen en me focussen op waar ik invloed op heb.”

Beukema heeft een duidelijk plan voor de komende periode. “Ik wil me doorontwikkelen bij Bologna en volgend jaar in de Champions League spelen. Hopelijk komt dat moment dan vanzelf een keer, maar het is zeker een droom en een doel. Ik praat er ook wel veel met Tijjani Reijnders over.”

