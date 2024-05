Lijnders kan na naderend vertrek bij Liverpool weer aan de slag als hoofdtrainer

Pepijn Lijnders geniet concrete belangstelling van RB Salzburg, zo meldt Voetbal International dinsdag. De 41-jarige trainer, momenteel nog werkzaam als assistent van manager Jürgen Klopp bij Liverpool, kan in Oostenrijk weer op eigen benen staan.

Het contract van Lijnders bij Liverpool loopt nog tot medio 2026, maar de in Broekhuizen geboren trainer heeft besloten solidair te zijn aan de na dit seizoen vertrekkende Klopp. Lijnders zou zelf ook de ambitie hebben om het elders nog eens als hoofdtrainer te proberen.

Die kans krijgt Lijnders mogelijk bij RB Salzburg, de zeventienvoudig kampioen van de Oostenrijkse Bundesliga. Hoofdtrainer Gerhard Struber ontving vorige maand zijn congé, waardoor RB Salzburg nog op zoek is naar een definitieve opvolger. Interim-trainer Onur Cinel maakt het huidige seizoen af.

Lijnders staat hoog op de lijst als definitieve opvolger van Struber. Volgens de berichtgeving uit Oostenrijk is ook de clubloze Bo Svensson in beeld, al heeft Lijnders volgens VI goede papieren voor de vacature. Daardoor gaat hij mogelijk voor het eerst sinds 2018 weer als eindverantwoordelijke aan de slag.

Lijnders begon zijn trainerscarrière als techniektrainer bij PSV, waar hij tussen 2003 en 2007 werkzaam was. Vervolgens vervulde hij die rol tussen 2008 en 2014 bij FC Porto, waarna de kans van zijn leven op zijn pad kwam. Het grote Liverpool klopte die zomer op de deur.

Na een jaar als techniektrainer van Liverpool Onder 18 werd Lijnders na de aanstelling van Klopp overgeheveld naar de hoofdmacht, waarin hij de Duitse manager zou gaan assisteren. Na drie seizoenen bij het eerste elftal van Liverpool kreeg Lijnders de kans op eigen benen te staan, als hoofdtrainer van NEC.

In Nijmegen duurde het dienstverband slechts een half jaar, waarna Lijnders terugkeerde in de staf van Klopp, die hem maar wat graag weer in de armen sloot. Gedurende zijn tweede termijn als assistent-trainer bij the Reds beleefde Lijnders grote successen. Zo won Liverpool onder meer de Champions League (2018/19) en Premier League (2019/20).

