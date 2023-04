Chelsea is na 'goede gesprekken’ dicht bij de komst van een nieuwe manager

Dinsdag, 25 april 2023 om 12:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:31

Het heeft er alle schijn van dat Mauricio Pochettino vanaf komend seizoen de nieuwe manager van Chelsea wordt. De 51-jarige Argentijn is na goede gesprekken met de clubleiding van the Blues dicht bij een dienstverband op Stamford Bridge. Volgens transfermarktspecialist Fabrizio Romano bevinden de gesprekken zich momenteel in een afrondende fase.

Frank Lampard werd begin april na het congé van Graham Potter aangesteld als tussenpaus om Chelsea in ieder geval Europees voetbal te bezorgen. Met nog zeven competitieduels te gaan lijkt dat een schier onmogelijke opgave. Voor Europa League-kwalificatie moet de vijfde plek worden behaald, die momenteel in handen is van Tottenham Hotspur. The Spurs staan met 53 punten echter ruim voor op Chelsea, dat pas 39 punten heeft. Onder Lampard wist de club nog niet één keer te winnen.

Ondanks de zwaar teleurstellende resultaten, zal Pochettino pas vanaf juni in dienst treden bij de Londenaren. Julian Nagelsmann was eigenlijk de topkandidaat om Potter vanaf komend seizoen definitief op te volgen. Romano liet vorige week vrijdag echter weten dat de Duitser het op hoofdlijnen niet eens kon worden met Chelsea. De club trok daarnaast zelf de stekker uit de onderhandelingen met Luis Enrique, wiens eisenpakket te gortig bleek.

Pochettino kwam daardoor op poleposition te liggen om de nieuwe eindverantwoordelijke te worden. De Argentijn was toen Thomas Tuchel begin dit seizoen ontslagen werd al een optie, maar zag de job uiteindelijk naar Potter gaan. Pochettino zit zonder club sinds hij in de zomer van 2022 werd ontslagen door Paris Saint-Germain. Hij lag al enige tijd onder vuur bij de eliteclub en vertrok na anderhalf jaar uit Parijs. Eerder was hij als trainer actief bij Tottenham Hotspur, Southampton en Espanyol.