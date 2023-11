Newcastle United deelt Chelsea met klinkende thuiszege volgende dreun uit

Zaterdag, 25 november 2023 om 18:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:42

Chelsea is zaterdag tegen zijn vijfde Premier League-nederlaag van het seizoen aangelopen. Op bezoek bij Newcastle United gingen the Blues met grote cijfers onderuit: 4-1. Thiago Silva deelde met een blunder bij de derde Londense tegentreffer flink mee in de malaise, terwijl Reece James na rust tegen twee oliedomme gele kaarten aanliep. Newcastle klimt naar de zesde plaats, terwijl Chelsea teleurstellend tiende blijft.

Bij Chelsea moesten Ian Maatsen en Noni Madueke opnieuw genoegen nemen met een reserverol. Ten opzichte van het spectaculaire gelijkspel tegen Manchester City (4-4) vlak voor de interlandperiode voerde Mauricio Pochettino slechts twee wijzigingen in zijn basiself door.

Benoit Badiashile en Lesley Ugochukwu kwamen in de ploeg, terwijl Moisés en Axel Disasi hun basisplaats verloren. Newcastle moest het nog steeds stellen zonder de geblesseerde Sven Botman.

De Londenaren keken op St. James' Park na een klein kwartier tegen een achterstand aan. Lewis Miley zette de gehele verdediging van Chelsea op het verkeerde been door Alexander Isak na een schijnschot vrij te spelen. De Zweed kon aannemen en had vervolgens de hoek voor het uitkiezen: 1-0.

De ploeg van Pochettino rechtte halverwege de eerste helft op schitterende wijze de rug. Raheem Sterling, dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes aan de kant van Chelsea, mocht aanleggen voor een vrije trap vanaf een meter of achttien en vond de linkerbovenhoek: 1-1.

Met een uur op de klok kwam Newcastle opnieuw op voorsprong. Anthony Gordon bracht de bal de zestien in, waarna Jamaal Lascelles vogelvrij binnenkopte: 2-1. Nog geen minuut later was ook de 3-1 een feit. Uitgerekend de ervaren Thiago Silva ging hopeloos de fout in. De Braziliaan wilde terugspelen op doelman Robert Sánchez, maar trapte in de grond. Joelinton kon hierdoor oppikken en simpel afronden.

Tot overmaat van ramp liep Reece James vervolgens tegen zijn tweede gele kaart aan door na een slechte aanname Gordon naar de grond te trekken. Met een man minder op het veld moest Chelsea in de slotfase ook nog de 4-1 incasseren. Gordon tekende voor het slotakkoord door de bal in de lange hoek te schuiven.