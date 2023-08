Madueke scoort bij basisdebuut Maatsen; Danjuma maakt eerste goal voor Everton

Woensdag, 30 augustus 2023 om 23:36 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:42

Chelsea heeft woensdagavond met moeite de tweede ronde van de EFL Cup gehaald. In eigen huis waren the Blues met 2-1 te sterk voor AFC Wimbledon, dat uitkomt op het vierde Engelse niveau. Ian Maatsen maakte zijn basisdebuut voor Chelsea, terwijl Noni Madueke, die ook aan de wedstrijd begon, trefzeker was. Tegelijkertijd bezorgde Arnaut Danjuma Everton vlak voor tijd de zege tegen Doncaster Rovers.

Manager Mauricio Pochettino besloot veel bekende namen rust te geven. Onder meer Moisés Caicedo, Enzo Fernández en Ben Chilwell startten daarom op de bank. Daarom was er wel een basisplaats voor veel jonge, talentvolle spelers, waaronder Maatsen en Madueke. Eerstgenoemde startte als aanvallende middenvelder en maakte zijn basisdebuut voor Chelsea. Madueke mocht het laten zien vanaf de rechterkant.

Primer gol de Enzo Fernández en Chelsea. pic.twitter.com/dXDhmrPA8C — Gastón Edul (@gastonedul) August 30, 2023

Na ruim een kwartier spelen kreeg Wimbledon plots een penalty, toen Chelsea-doelman Robert Sánchez lomp inkwam bij een vrije trap en volgens de scheidsrechter een overtreding beging. James Tilley benutte de strafschop: 0-1. In de fase daarna was Chelsea twee keer dicht bij de gelijkmaker: een inzet van Maatsen ging via een verdediger net naast, terwijl Madueke de bal ook naast krulde. Toch gingen beide ploegen met een gelijke stand rusten. Aan het einde van de eerste helft beging verdediger Alex Pearce in het eigen strafschopgebied een overtreding op Madueke. De voormalig PSV'er benutte de toegekende penalty zelf: 1-1.

Na de rust ging Chelsea nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong, en het kreeg daartoe ook kansen. Met onder meer Nicolas Jackson en Fernández binnen de lijnen hoopte Pochettino dat Chelseao op 2-1 zou komen. En dat gebeurde twintig minuten voor tijd: doelman Alex Bass was ver zijn doel uit, de bal belandde bij Fernández en de Argentijn schoot raak. Wimbledon was daarna niet meer bij machte om nog een tweede treffer te maken.

Doncaster Rovers - Everton 1-2

Doncaster, dat net als Wimbledon uitkomt in de League Two, kwam vlak voor rust op voorsprong. Tommy Rowe zette voor na een hoekschop, Joe Ironside kopte binnen: 1-0. Twintig minuten voor tijd werd Beto Betuncal diepgestuurd en verschalkte hij doelman Ian Lawlor: 1-1. Strafschoppen leken te moeten uitwijzen wie er door zou gaan naar de volgende ronde, maar in de 88ste minuut bepaalde Danjuma anders. Hij zorgde vanaf een meter of vijftien in de korte hoek voor de 1-2. Zijn eerste goal voor Everton en voldoende voor de winst.