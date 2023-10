Carragher noemt Ajax in harde column over Ten Hag: ‘Alles voelt als sleur’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 11:45 • Wessel Antes

Jamie Carragher is niet onder de indruk van het werk van manager Erik ten Hag bij Manchester United, zo laat hij blijken in zijn column in The Telegraph. De voormalig verdediger van Liverpool stelt dat the Red Devils maar nauwelijks vooruitgang boeken onder Ten Hag en vindt dat het tijd is voor United om na te denken over de toekomst van de Nederlandse oefenmeester, die op Old Trafford nog tot medio 2025 vastligt.

Carragher is in zijn column allesbehalve mild voor Ten Hag. “Manchester United lijkt op een team dat aan het einde van een cyclus zit en niet op een team dat in opbouw is.” De Haaksbergenaar is al bijna anderhalf jaar in dienst bij United, dat momenteel op de achtste plaats staat in de Premier League.

“Het voetbal is roestig en er zijn tekenen van achteruitgang”, gaat Carragher verder. “Vijftien maanden na de aanstelling van Ten Hag kunnen er terechte vragen worden gesteld over wat de voetbalvisie van deze trainer nou echt is. Alles voelt als sleur.”

Volgens Carragher heeft Ten Hag alle instrumenten gekregen om van zijn dienstverband in Manchester een succes te maken. “Ten Hag heeft zestien spelers gehaald voor ruim 450 miljoen euro. Dat moet genoeg zijn om een team radicaal om te bouwen. Ten Hag heeft te veel macht en controle gekregen over het transferbeleid.”

Dat Ten Hag veel geld heeft uitgegeven aan spelers die hij kent vanuit zijn tijd bij Ajax, spreekt volgens Carragher niet in zijn voordeel. “Gezien hij zoveel spelers heeft gehaald waarmee hij eerder heeft gewerkt, is het meest bijzondere dat dat nauwelijks impact heeft gehad op de speelstijl van het team.”

“Ik had verwacht dat United een superieure versie van Ajax zou worden. Hij zou het veelgeprezen Nederlandse model van balbezitvoetbal introduceren, wat had het anders voor zin om hem te scouten?” vraagt Carragher zich hardop af, waarna hij met een keiharde conclusie komt. “Er is niets Nederlands aan United onder Ten Hag. Ze omzeilen hun middenveld en spelen rechtstreeks op hun aanvallers.”

Carragher wil niets meer horen over de gewonnen League Cup van afgelopen seizoen. “Ze hebben weliswaar een prijs gewonnen en zich gekwalificeerd voor de Champions League, maar dat bereikten ze niet door zijn Ajax-voetbal te kopiëren.”

Onder Ten Hag speelde United tot dusver 75 officiële wedstrijden. 49 duels werden winnend afgesloten, 8 keer speelde zijn elftal gelijk en 18 affiches gingen verloren. Dit seizoen zal Ten Hag alle zeilen bij moeten zetten om de ietwat teleurstellende seizoensstart nog recht te trekken.