Carlo Ancelotti bedenkt zich en kiest voor nieuw contract bij Real Madrid

Carlo Ancelotti is tot medio 2026 de trainer van Real Madrid, zo bevestigt de Spaanse grootmacht vrijdag middels een persbericht op de website. De 64-jarige Italiaanse trainer, die op weg leek naar de uitgang in het Santiago Bernabéu, is sinds de zomer van 2021 verbonden aan Real.

Marca wist eerder deze maand al te melden dat Ancelotti wel oren had naar een langer verblijf bij Real. De ervaren oefenmeester leek lange tijd de nieuwe bondscoach van Brazilië te worden, maar kiest nu dus definitief voor een nieuwe deal met zijn huidige werkgever.

Ancelotti werd door Ednaldo Rodrígues benaderd voor de functie bij de Braziliaanse nationale ploeg. De toenmalig president van de Braziliaanse bond wilde de Italiaan als bondscoach tijdens het WK van 2026. Sinds Rodrígues op 7 december werd weggestuurd door de CFB, heeft Ancelotti niets meer gehoord van de bond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ancelotti besloot hierop om het gesprek aan te gaan met Florentino Pérez, de voorzitter van Real. Enkele weken later hebben beide partijen overeenstemming bereikt over een nieuwe contract voor de keuzeheer, die tussen 2013 en 2015 ook al verbonden was aan de grootmacht uit Madrid. De oude verbintenis van Ancelotti bij Real liep tot medio 2024.

Mocht Ancelotti inderdaad aanblijven tot 2026, dan evenaart hij een oud record van Real. Miguel Muñoz, tussen 1960 en 1974 verbonden aan De Koninklijke, was de laatste coach die het minstens vijf seizoenen op rij volhield in het Santiago Bernabéu.

Ancelotti heeft Real verdeeld over twee termijnen de nodige prijzen bezorgd. Onder zijn leiding veroverden de Madrilenen onder meer tweemaal de Champions League, een keer de Spaanse beker en tweemaal de Copa del Rey. Daarnaast was Real met Ancelotti aan het roer twee keer de beste club van de wereld.

Opvolgers

In de voorbije maanden werden onder meer Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) en Raúl (Real Madrid II) gelinkt aan de trainerspositie bij Real. De koploper in LaLiga kiest er echter voor om de samenwerking met Ancelotti een vervolg te geven.

Goede keuze van Real Madrid? Ja Nee Stem Goede keuze van Real Madrid? Ja 77% Nee 23% Totaal aantal stemmen: 22 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties