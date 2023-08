Bronnen rond Ajax bevestigen maandenlange absentie van Rulli

Zondag, 13 augustus 2023 om 14:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:40

Bronnen rond Ajax bevestigen dat Gerónimo Rulli maandenlang moet revalideren, zo verzekert clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf zondag. Florian Plettenberg van Sky Germany sprak zondagochtend op basis van zijn bronnen al de verwachting uit dat de Argentijnse doelman in het slechtste geval drie maanden uit de running is. Een transfer naar Bayern München lijkt dan ook uitgesloten voor de ongelukkige Rulli.

De uitslagen van het medische onderzoek naar de blessure van Rulli komen maandag pas naar buiten, maar het moge duidelijk zijn dat de keeper voorlopig niet beschikbaar is voor trainer Maurice Steijn. Rulli raakte zaterdagavond geblesseerd na een harde botsing met Heracles Almelo-aanvaller Jizz Hornkamp. Hij bleef op de grond liggen en verliet het veld in de Johan Cruijff ArenA per brancard. Jay Gorter verving Rulli en met hem onder de lat wist Ajax met 4-1 te winnen.

Streep door Bayern

BILD kwam zaterdag nog naar buiten met het nieuws dat de leiding van Bayern de gesprekken met het management van Rulli wil intensiveren. De Duitse grootmacht dacht aan een huurdeal tot het einde van het seizoen voor Rulli, die bij Ajax nog drie seizoenen vastligt. Er is tevens de optie om er nog een jaar aan vast te plakken in Amsterdam. Vanwege de blessure en de revalidatie die nu volgt bekijkt Bayern andere opties voor het keepersgilde in de Allianz Arena.

Bayern lijkt definitief een streep te kunnen zetten door de naam van Kepa Arrizabalaga. De Spaanse tak van GOAL meldt zondag namelijk dat de doelman van Chelsea het seizoen op huurbasis afmaakt bij Real Madrid. Het is niet uitgesloten dat Bono nu de topkandidaat is in Zuid-Duitsland. De doelman van Sevilla beschikt over een ontsnappingsclausule van 50 miljoen euro in zijn doorlopende contract, maar wellicht kan Bayern hem voor een lager bedrag binnenhalen. Het aantrekken van een keeper is een must, daar Manuel Neuer nog enige tijd geblesseerd is en Yann Sommer naar Internazionale is vertrokken.

Vervanger Rulli

Steijn legde bij ESPN uit waarom Jay Gorter en niet Diant Ramaj, die voor ongeveer acht miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt, inviel tegen Heracles. "Ramaj is in principe wel gehaald als tweede doelman. Ik heb Ramaj nog maar een half uurtje aan het werk gezien vorige week en dus kies ik nu nog voor Jay. Die kent én de achterhoede én die is vertrouwd met de jongens. Wij vinden Jay echt een uitstekende keeper, maar Jay moet echt gaan spelen. Dat hebben we ook met hem besproken."