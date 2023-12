Vertrekwens bij Ajax: ‘Amsterdammers bereid mee te werken’

Gerónimo Rulli wil in januari vertrekken bij Ajax, zo meldt journalist Tim van Duijn van Voetbal International donderdagmiddag. De 31-jarige doelman uit Argentinië ziet het niet zitten om de concurrentiestrijd aan te gaan met Diant Ramaj. Volgens Van Duijn wil Ajax bij een 'juist bod' meewerken aan een uittocht van Rulli.

Rulli ligt in de Johan Cruijff ArenA tot medio 2026 vast, met de optie voor nog een seizoen. Hoewel de viervoudig Argentijns international in januari 2023 met torenhoge verwachtingen naar Ajax werd gehaald, wist hij nooit echt een stabiele indruk achter te laten. De recordkampioen lijkt meer vertrouwen te hebben in Ramaj, waardoor Rulli wil vertrekken.

Rulli keepte dit seizoen enkel de openingswedstrijd van de Eredivisie voor Ajax, die met 4-1 werd gewonnen van Heracles Almelo. Tijdens het thuisduel moest de Argentijn zich echter al na 32 minuten laten vervangen wegens een schouderblessure.

Zijn vervanger in dat duel, Jay Gorter, leek er vervolgens met zijn plek onder de lat vandoor te gaan. Na het ontslag van trainer Maurice Steijn was het echter Ramaj die zijn kans greep als eerste doelman van Ajax. De inmiddels herstelde Rulli kijkt nu al zeven wedstrijden toe vanaf de bank en ziet dat zijn concurrent het goed doet.

Ajax betaalde begin dit jaar zo’n 8 miljoen euro om Rulli los te weken bij Villarreal, waar hij zeer geliefd was. Volgens Transfermarkt is de sluitpost dat bedrag nog altijd waard. Rulli werd als contractspeler van Ajax afgelopen zomer gelinkt aan een razendsnelle terugkeer naar Villarreal, maar ook aan een droomtransfer naar Bayern München. Door zijn blessure zat een overstap er uiteindelijk niet in.

Al met al lijkt er deze winter een einde te komen aan een ongelukkig dienstverband van Rulli bij Ajax, die dit seizoen liefst zestien wedstrijden miste wegens een blessure.

Rulli lijkt te eindigen op 26 officiële duels in Amsterdamse dienst, waarin hij 25 keer moest vissen. In elf wedstrijden wist de ervaren Argentijn zijn doel wel schoon te houden.

