Kraay weet voldoende en trekt nu al conclusie: ‘Die gaat weg bij Ajax, toch?’

Zondag, 26 november 2023 om 11:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:33

Hans Kraay junior vreest voor de toekomst van Gerónimo Rulli bij Ajax. De doelman is na een maandenlange absentie weer fit en inzetbaar, maar moet voorlopig concurrent Diant Ramaj voor zich dulden. Het is niet ondenkbaar dat Rulli in de winterstop vertrekt bij Ajax, zo klinkt het zondag in Goedemorgen Eredivisie.

"We kunnen concluderen dat Rulli vertrekt in de winterstop. Die gaat weg, toch?", voorspelt Kraay in het ochtendprogramma van ESPN. Presentator Milan van Dongen zit op de lijn van zijn tafelgenoot en sluit ook niet uit dat de Argentijnse doelman op korte termijn weggaat bij Ajax.

"Dat zou zomaar kunnen, want Bayern München wilde hem al hebben. Dus er is interesse van clubs." De Duitse grootmacht toonde afgelopen zomer interesse, maar haakte af toen Rulli op de openingsdag van de Eredivisie tegen Heracles Almelo (4-1 winst) een zware schouderblessure opliep en maandenlang moest revalideren.

"Rulli is een goede keeper, maar Ramaj is uiteindelijk wel een goede aankoop gebleken", haakt Sjoerd Mossou in. "Maar jij snapt wel dat hij weggaat, toch?", wil Kraay direct weten. "Ja, ja. En ik snap ook dat Ramaj blijft staan. Waarom zou je nu een keeperswissel doen als daar geen enkele reden voor is?"

"Ik vind een Ramaj een hele goede en complete keeper. In het meevoetballen en de keuzes die hij positioneel maakt. En je ziet dat de verdediging er best wel rustig van wordt. Dus een dramatische aankoop was dat niet", voegt Mossou daaraan toe.

Ramaj eerste keus

John van 't Schip had vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan Vitesse-thuis slecht nieuws voor Rulli. "Ik heb nooit gezegd dat hij eerste keeper is. Ik zie dat Diant Ramaj het op dit moment heel goed doet. Hij is op dit moment de keeper."

"Straks zal moeten blijken of Rulli weer op de deur kan kloppen. Maar op dit moment is Ramaj de keeper die het de afgelopen wedstrijden goed heeft gedaan. Jay Gorter en Remko Pasveer zijn geblesseerd. Rulli komt net terug, dus dat is nu de pikorde", liet de coach van Ajax in duidelijke bewoordingen weten.