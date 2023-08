Steijn wijst nieuwe eerste doelman aan bij Ajax na langdurig wegvallen Rulli

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 18:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:54

Jay Gorter staat zaterdagavond wederom onder de lat bij Ajax, dat in de Eredivisie op bezoek gaat bij Excelsior. Trainer Maurice Steijn brengt dit vrijdag officieel naar buiten via de website van de Amsterdamse club. De van Eintracht Frankfurt overgenomen Diant Ramaj neemt hierdoor wederom plaats op de bank, net als vorige week tijdens het met 4-1 gewonnen thuisduel met Heracles Almelo. De Duitser keepte woensdag nog wel negentig minuten in de oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-1 nederlaag).

Gorter kwam in de seizoensouverture tegen Heracles voor rust binnen de lijnen als vervanger van Gerónimo Rulli, die uitviel na een botsing met Jizz Hornkamp. Inmiddels is duidelijk dat de Argentijnse doelman voor de winterstop niet meer in actie komt en dat Steijn het vertrouwen schenkt aan Gorter. "Wij hebben er deze week goed naar gekeken met z'n allen. Met Diant Ramaj en Gorter hebben we twee talentvolle keepers. Ik heb nu gekozen voor Gorter omdat hij al langer bij de groep zit en onze stijl van spelen meer beheerst", aldus Steijn.

"Hij kent de jongens in de achterhoede goed en spreekt de taal. Het zijn kleine dingen die in zijn voordeel vallen, want ze zitten dicht bij elkaar. Ik kies nu voor Jay", voegt de trainer van Ajax daaraan toe. Gorter is aan zijn derde seizoen in de Johan Cruijff ArenA begonnen. De 23-jarige doelman werd destijds overgenomen van Go Ahead Eagles. Het lukte hem tot dusver niet om een vaste plaats te veroveren en Ajax verhuurde hem vorig seizoen enkele maanden aan het Schotse Aberdeen. Een nieuwe verhuurperiode leek in de maak, maar dat ging wegens de blessure van Remko Pasveer niet door. Gorter lijkt nu de kans te krijgen om zich voor een langere periode te bewijzen bij Ajax.

Nieuw contract De Graaff

Ajax maakt tevens bekend dat er overeenstemming is bereikt met Tom de Graaff over een nieuw contract. De verbintenis gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli en loopt tot 30 juni 2026. Het oude contract van de pas achttienjarige keeper liep door tot medio 2024. De Graaff doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in augustus 2022 in het betaald voetbal. Op die dag won Jong Ajax met 5-1 van De Graafschap. Hij heeft inmiddels 25 duels namens het beloftenelftal achter zijn naam staan.