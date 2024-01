Gaat Ajax afscheid nemen van Rulli? ‘Premier League-club wil uitweg bieden’

Gerónimo Rulli geniet belangstelling van Newcastle United, zo melden diverse Argentijnse media. De 31-jarige doelman van Ajax zit in Amsterdam op een dood spoor, waardoor de Nederlandse recordkampioen bereid zou zijn hem te laten gaan. Mogelijk kan Rulli aan de slag in de Premier League.

Nick Pope, eerste doelman van the Magpies, ligt al even uit de roulatie met een schouderblessure. De verwachting is dat de Engels international de komende maanden niet beschikbaar is.

De 35-jarige Martin Dúbravka kreeg de afgelopen wedstrijden de kans onder de lat, maar moest in de Premier League al behoorlijk vaak vissen. In acht competitiewedstrijden kreeg de Slowaak liefst 18 tegendoelpunten. Twee keer hield Dúbravka de nul.

In zijn geboorteland Argentinië wordt Rulli nu gelinkt aan Newcastle United. De wereldkampioen van 2022 moet op St James' Park de tijdelijke opvolger van Pope worden. Bij Ajax ligt Rulli nog tot medio 2026 vast. De Amsterdammers hebben tevens de eenzijdige optie om daar nog een seizoen aan toe te voegen.

Ondanks zijn langdurige verbintenis zou Ajax bereid zijn mee te werken aan een vertrek van Rulli, zo wist journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad woensdag al te melden. De Argentijn zelf wil graag vertrekken, daar hij in de Johan Cruijff ArenA de 22-jarige Diant Ramaj voor zich moet dulden.

Rulli, die bij Ajax een behoorlijk salaris opstrijkt, is volgens Transfermarkt nog altijd 8 miljoen euro waard. Dat is overigens precies het bedrag dat de Amsterdammers een jaar geleden overmaakten aan Villarreal.

Indien Rulli vertrekt bij Ajax, kan de sluitpost terugkijken op een wisselvallig dienstverband. Rulli stond slechts 26 keer onder de lat bij Ajax en kreeg 25 tegentreffers. Elf keer wist de Argentijn zijn doel schoon te houden.

