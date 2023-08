BILD wijst ‘hebzuchtig’ Feyenoord aan als schuldige na klappen Geertruida-deal

Woensdag, 9 augustus 2023 om 15:20 • Wessel Antes

Feyenoord heeft de vraagprijs voor Lutsharel Geertruida verhoogd, zo meldt het Duitse BILD. Woensdag kwam transfermarktexpert Fabrizio Romano al met het nieuws dat de transfer van de 23-jarige verdediger naar RB Leizpig ‘op instorten staat’, maar de Italiaanse journalist gaf daar verder geen reden voor. De Duitse krant weet inmiddels te melden dat Feyenoord het bod van 32,5 miljoen euro (inclusief bonussen) van tafel heeft geveegd. De Rotterdammers zetten in op een hogere transfersom voor het jeugdproduct, dat nog tot medio 2025 vastligt in De Kuip.

Volgens BILD zou Feyenoord zich ‘dom’ en ‘hebzuchtig’ hebben opgesteld in de onderhandelingen met Leipzig, waardoor de Duitse club nu vol voor Castello Lukeba gaat. De linksbenige Franse verdediger van Olympique Lyon gaat volgens Romano op korte termijn tekenen bij die Roten Bullen. Voor Geertruida is het afketsen van de transfer een flinke domper, daar de drievoudig international al een persoonlijk akkoord had bereikt met Leipzig. Desalniettemin was de rechtspoot woensdag gewoon aanwezig tijdens de training van Feyenoord.

De Duitse krant stelt dat Feyenoord plotseling met een tegenbod van 36 miljoen euro is gekomen, wat Leipzig te gortig is. De Duitsers hebben daarop een nieuw bod uitgebracht op Lukeba, die waarschijnlijk nog meer gaat kosten dan de door Feyenoord gevraagde transfersom voor Geertruida. Leipzig zag Lyon in een eerder stadium af 35 miljoen euro afwijzen voor Lukeba, maar nadert nu alsnog een akkoord. De twintigjarige jeugdinternational ligt bij Lyon nog vast tot medio 2025, maar reist op korte termijn af naar Leipzig om zijn transfer af te ronden.

Thomas Beelen

Trainer Arne Slot zag op de training van dinsdag overigens wel een optie centraal achterin wegvallen. Zomeraanwinst Thomas Beelen heeft een blessure opgelopen aan zijn voet en loopt volgens 1908.nl momenteel met een brace rond. Het is nog onbekend hoe lang Beelen uit de roulatie is, al lijkt hij de seizoensopening tegen Fortuna Sittard te moeten missen. Of Feyenoord vanwege de blessure van Beelen hoger in de boom is gaan zitten inzake Geertruida, is onbekend. De Rotterdammers hopen op korte termijn Bart Nieuwkoop te presenteren om de concurrentiestrijd op de rechtsbackpositie op te voeren. Door het aanblijven van Geertruida lijkt een inkomende transfer van Nino (Fluminense) momenteel niet aan de orde.