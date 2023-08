Benfica raakt zes dagen voor Portugese Supercup sterspeler kwijt aan PSG

Donderdag, 3 augustus 2023 om 09:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:37

Gonçalo Ramos wordt de nieuwe spits van Paris Saint-Germain, zo verzekert Fabrizio Romano. De Franse grootmacht is zowel met de speler als de Portugese topclub op een haar na rond. Ramos moet voor 80 miljoen euro (65 miljoen vast, 15 miljoen bonussen) de overstap maken naar de Ligue 1. Voor de Portugees international ligt een contract klaar tot medio 2028.

Ramos is zeker niet de eerste spits die in verband wordt gebracht met een overgang naar Paris Saint-Germain. Eerder werden onder meer Harry Kane, Randal Kolo Muani en Rasmus Højlund al gelinkt aan de Franse eliteclub. Het is echter Ramos die de schone taak krijgt om het spitsenbestand van PSG aan te vullen. Verwacht wordt dat de deal donderdag of vrijdag wereldkundig wordt gemaakt.

Trainer Roger Schmidt heeft zijn conclusies al getrokken en heeft Ramos uitgesloten van deelname aan de Portugese Supercup, die op 9 augustus wordt afgewerkt tegen FC Porto. De Duitse oefenmeester houdt er niet langer rekening mee over zijn doelpuntenmaker te kunnen beschikken en richt zijn pijlen op andere opties. Na de strijd om de Supercup start Benfica het seizoen op 14 augustus met een uitwedstrijd tegen Boavista.

Het is voor de Portugezen de zoveelste topdeal in de afgelopen jaren. Enzo Fernández vertrok een half jaar geleden voor 121 miljoen euro naar Chelsea, Darwin Núñez verkaste voor 80 miljoen naar Liverpool en Rúben Dias werd drie jaar geleden voor ruim 70 miljoen euro verkocht aan Manchester City. Om nog maar te zwijgen over de 127 miljoen euro die Atlético Madrid in 2020 neertelde voor João Félix. Het geld klotst tegen de plinten in Estádio da Luz.