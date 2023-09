Belgisch international baart opzien na kritiek op mensenrechten: ‘Ronaldo...’

Donderdag, 7 september 2023 om 16:40 • Wessel Antes • Laatste update: 16:39

Yannick Ferreira Carrasco heeft voor verontwaardiging gezorgd in België. De dertigjarige aanvaller maakte deze zomer de overstap van Atlético Madrid naar Al-Shabab, dat uitkomt in de Saudi Pro League. Carrasco, nog altijd international van de Rode Duivels, vond het nodig om zijn keuze tijdens een zelf ingelaste persconferentie te onderbouwen. “De mensenrechtenorganisaties? Ik sta niet achter wat ze zeggen”, verkondigde de pijlsnelle vleugelspits onder meer.

Carrasco vroeg zelf om een persconferentie, omdat er wat ophef was ontstaan over zijn keuze. “Ik wist dat iedereen naar mijn transfer zou vragen, dus besloot ik om het nu meteen voor alle media te doen. Dan moet in de toekomst niemand nog naar het waarom vragen”, zei de aanvaller lachend, om vervolgens de reden achter zijn transfer te onthullen. “Volgend jaar ben ik 31 en ik was mijn laatste contractjaar bij Atlético ingegaan. Mijn enige concrete aanbod deze zomer kwam uit Saudi-Arabië. Bovendien zien we dat er veel meer blessures voorkomen in het voetbal, door het enorme aantal wedstrijden. Ik heb voor zekerheid gekozen, risico's nemen wilde ik niet.”

De aanvaller kreeg de vraag of hij zijn financiële ambities belangrijker vindt dan sportieve ambities. “Het is nog altijd een beroep”, reageerde Carrasco. “Als er zo'n kans komt, denk je daar toch twee keer over na. Kijk, ik weet dat ik de kwaliteiten heb om bij goede clubs te spelen, maar als er een blessure is... Ik heb daarover gesproken met Axel Witsel, die geblesseerd raakte net voor zijn laatste contractjaar bij Dortmund. Je speelt daarna niet meer ontspannen en op honderd procent. Dat gevoel had ik ook tijdens de voorbereiding, ik hield me in.”

Carrasco, die ook gesprekken voerde met FC Barcelona, werd afsluitend nog gevraagd over de reputatie van Saudi-Arabië op het gebied van mensenrechten. De aanvaller haalt zijn schouders echter op. “Ik sta niet achter wat de mensenrechtenorganisaties zeggen. Ronaldo heeft daar toch ook een gewoon leven met zijn vrouw? Ik ben daar zelf geweest en zag hoe mensen daar rondliepen. Het is een mooi land, eerlijk gezegd. Zulke zaken beoordelen is moeilijk als jullie enkel luisteren naar wat andere mensen zeggen. Je moet dat zelf meemaken en voor mij is er niks bijzonders.”