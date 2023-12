Dusan Tadic schittert na vertrek bij Ajax: aanvaller opgenomen in fraai lijstje

Dusan Tadic behoort tot de beste tien linksbuitens van het kalenderjaar 2023, zo oordeelt onderzoeksbureau CIES. Daardoor vindt de 35-jarige Servier, die Ajax afgelopen zomer verliet voor Fenerbahçe, zich terug in een rijtje vol fraaie namen. Opvallend genoeg wordt Manchester United-aanvaller Marcus Rashford gekozen als beste linksbuiten dit jaar.

Tadic trok de deur van de Johan Cruijff ArenA afgelopen zomer achter zich dicht na onenigheid met de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat. Vanwege zijn bewezen diensten besloot Ajax geen geld te vragen voor Tadic, die tot medio 2025 tekende in Istanbul.

Bij Fenerbahçe is Tadic een vaste waarde onder trainer Ismail Kartal. Fener staat momenteel bovenaan in de Süper Lig, al heeft Galatasaray evenveel punten verzameld. Tadic speelde dit seizoen al 2.283 minuten voor Fenerbahçe, verdeeld over 29 wedstrijden. De linkspoot was elf keer trefzeker en leverde acht assists af.

In het lijstje van CIES moet Tadic vier linksbuitens uit de Premier League voor zich dulden. De prestaties van Marcus Rashford (Manchester United), Jack Grealish (Manchester City), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) en Gabriel Martinelli (Arsenal) worden nog hoger ingeschat.

Ook Belg Yannick Carrasco staat boven Tadic, op de vierde plek. De pijlsnelle vleugelspits verliet Atlético Madrid afgelopen zomer voor een lucratief avontuur in de Saudi Pro League. In zijn eerste vijftien wedstrijden voor Al-Shabab was Carrasco goed voor zes doelpunten en vier assists.

Een opvallende afwezige in het lijstje van beste linksbuitens is Vinícius Júnior. De 23-jarige aanvaller van Real Madrid is door het CIES opgenomen in de lijst met spitsen. City-spits Haaland is in dat lijstje bestempeld tot beste spits van dit kalenderjaar.

Tadic is niet de enige speler van Fenerbahçe die het CIES is opgevallen dit jaar. Arnhemmer Ferdi Kadioglu staat in het lijstje van beste linksbacks op de achtste plek. Kadioglu, die inmiddels is uitgegroeid tot een gewaardeerd Turks international, staat in de belangstelling van meerdere grote clubs uit Duitsland.

