Bayern München brengt Ajax op de hoogte en wil basisspeler wegplukken

Maandag, 7 augustus 2023 om 20:46 • Mart van Mourik

Doelman Gerónimo Rulli staat op de wensenlijst van Bayern München, zo meldt transfermarktexpert Florian Plettenberg maandagavond. De journalist van de Duitse tak van Sky Sports weet dat Ajax al op de hoogte is van de interesse uit Zuid-Duitsland en intern worden er bij der Rekordmeister volop gesprekken gevoerd over de Argentijnse sluitpost.

De interesse van Bayern München in het aantrekken van een nieuwe doelman is een direct gevolg van het vertrek van Yann Sommer naar Internazionale. In de zoektocht naar een geschikte vervanger is Bayern dus uitgekomen bij Rulli. Hoewel Ajax reeds op de hoogte is van de belangstelling, is er tussen de betrokken partijen nog geen akkoord bereikt. Bayern heeft zelf ook nog geen definitief besluit genomen over de opvolger van Sommer.

Rulli werd eerder deze transferzomer in verband gebracht met een vroegtijdig vertrek bij Ajax. Hij zou het niet naar zijn zin hebben in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Sven Mislintat, directeur voetbalzaken van Ajax, klopt het dat Villarreal zich heeft gemeld voor Rulli, maar is er van een transfer totaal geen sprake. Volgens Mislintat is Rulli helemaal niet ontevreden en blijft hij gewoon bij Ajax.

Vlak nadat trainer Maurice Steijn Rulli tot eerste doelman had benoemd, ging de Argentijn flink de fout in tijdens het oefenduel met FC Augsburg. De Amsterdammers gingen 3-1 ten onder en de doelman, die afgelopen winter voor tien miljoen euro werd gekocht, zag er bij twee van de drie treffers niet goed uit. In het duel met Borussia Dortmund had de keeper overigens wel enkele zeer nuttige reddingen in huis.