Aankoop van 8 miljoen in gesprek over vertrek bij Ajax: â€˜Moeilijke dealâ€™

Aankoop van 8 miljoen in gesprek over vertrek bij Ajax: ‘Moeilijke deal’

De kans dat Gerónimo Rulli op korte termijn vertrekt bij Ajax wordt steeds groter. De doelman werd eerder deze maand gelinkt aan een terugkeer naar Argentinië bij Estudiantes de La Plata bij en zou inmiddels gesprekken gevoerd hebben met de trainer van die club, zo meldt TyC Sports-journalist Germán García Grova op X.

"Gerónimo Rulli blijft de eerste optie voor Estudiantes de La Plata", schrijft Garcá Grova. "In de afgelopen uren heeft hij met de trainer gesproken en bleef hij met een goed gevoel achter. Tot een deal komen wordt moeilijk, maar is niet onmogelijk."

De club uit La Plata wil de 31-jarige Rulli voor één seizoen huren van Ajax. Het seizoen loopt in Argentinië van februari tot aan november. Het is dus de bedoeling dat Rulli het gehele volgende Argentijnse seizoen onder de lat komt te staan bij Estudiantes.

Ajax zal naar verwachting bereid zijn mee te werken aan een vertrek van de sluitpost. Rulli was in zijn eerste periode in de Johan Cruijff ArenA veelal basisspeler, maar moet inmiddels Diant Ramaj voor zich dulden.

Daarnaast kan trainer John van 't Schip ook kiezen voor Remko Pasveer en Jay Gorter. Rulli kwam mede door de concurrentie dit seizoen pas één keer in actie voor de Amsterdammers: in de thuiswedstrijd tegen Heracles (4-1). In dat duel raakte hij geblesseerd aan zijn schouder. Na zijn blessure bleek Rulli voorbijgestreefd te zijn door Ramaj.

Al voor de jaarwisseling wist Voetbal International te melden dat de viervoudig international van Argentinië wilde vertrekken uit Amsterdam. Uit diezelfde berichtgeving bleek ook dat Ajax bereid was mee te werken aan een transfer.

Rulli staat sinds januari 2023 onder contract bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Destijds namen de Amsterdammers hem voor een bedrag van acht miljoen euro over van Villarreal. Rulli heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2026.