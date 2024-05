Vitesse zet dag voor besluit KNVB belangrijke stap richting redding van de club

Vitesse heeft een belangrijke stap richting de redding van de club gezet. De Telegraaf schrijft donderdagmiddag dat De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft ingestemd met de benoeming van twee onafhankelijke commissarissen voor Vitesse. Daarmee kan de aandelenoverdracht van Performance Management Holding van Valeriy Oyf spoedig voltrokken worden.

De twee commissarissen gaan met een derde RvC-lid een bestuur benoemen voor de stichting 'Vitesse voor Altijd', die de aandelen van Oyf en Performance Management Holding spoedig in beslag kan krijgen. Een uiterst belangrijke stap voor Vitesse, daar de overdracht naar een nieuwe stichting een belangrijke voorwaarde is om het intrekken van de licentie te voorkomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vrijdag is de dag waarop bekend wordt of de KNVB definitief overgaat tot het opzeggen van de proflicentie van Vitesse, dat er alles aan doet om de KNVB van gedachten te laten veranderen. De KNVB maakte eerder al duidelijk dat het voornemens is om de licentie in te trekken.

Zover is het dus (nog) niet. Sterker nog: de aanstelling van de twee onafhankelijke commissarissen kan een een positieve kettingreactie teweegbrengen, weet De Telegraaf. Als de aandelen daadwerkelijk worden overgedragen aan 'Vitesse voor Altijd', is het gevaar van bevriezing vanwege mogelijke overtreding van de sanctieregels van de baan.

Advocaat Jeroen Reiziger van Vitesse bevestigt tegenover de ochtendkrant dat daarover contacten zijn geweest met Bureau Toetsing Investeringen (BTI). De BTI houdt namens Economische Zaken toezicht op naleving van de sanctieregels.

Zodra de aandelen zijn overgedragen, kan Vitesse de relatie met ING herstellen. De huisbankier van Vitesse zei eerder de relatie met de club op. Daarnaast weigerde accountantsorganisatie BDO om de jaarrekening 2022/2023 goed te keuren, vanwege twijfels over de continuïteit van de club.

Het herstellen van de banden met de BDO behoort ook tot de mogelijkheden, zodra de aandelen zijn overgedragen. Reiziger geeft namens Vitesse aan dat de club 'positieve signalen' heeft ontvangen van de ING en BDO. Beide instanties zouden, zonder toezeggingen te willen doen, openstaan voor een hernieuwde samenwerking met Vitesse.

Als bovenstaande drie zaken daadwerkelijk gebeuren, is aan de belangrijkste drie voorwaarden van het redden van de licentie voldaan. De KNVB zou in dat geval van gedachten kunnen veranderen. Ook is het mogelijk dat het definitieve besluit over het intrekken van de licentie wordt uitgesteld.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties