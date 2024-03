Bas Nijhuis ergerde zich kapot aan één speler van Ajax in het duel met NEC

Jordan Henderson liet in zijn eerste ontmoeting op het veld geen goede indruk achter op Bas Nijhuis. De scheidsrechter vertelt in het programma Fresia & Milan parkeren de bus van ESPN over een onderonsje met de middenvelder van Ajax.

Op 18 februari was Nijhuis de aangewezen arbiter voor het duel tussen Ajax en NEC, dat in een 2-2 gelijkspel eindigde. Het was de eerste wedstrijd waarin Henderson aanvoerder was, want zowel Steven Bergwijn als Steven Berghuis was geblesseerd.

In die wedstrijd ontmoetten Nijhuis en Henderson elkaar bovendien voor het eerst. De laatste keer dat de arbiter een wedstrijd van Ajax floot was op 21 januari, toen de Amsterdammers tegen RKC Waalwijk speelden. Henderson zat op dat moment nog niet bij de selectie.

“Het was de eerste wedstrijd dat Henderson aanvoerder was”, blikt Nijhuis terug. “Die moest zich natuurlijk bewijzen en was heel fanatiek aan het schelden en tieren dat ik overal voor moest fluiten.”

“Op gegeven moment zei ik: 'Hallo, heb je nou in Engeland gespeeld, of niet? Of heb je daar alleen op de bank gezeten?' Ik zeg: 'In Engeland fluiten ze nog minder. Kom op man, voetballen!'”

Uiteindelijk draaide Henderson bij en toonde hij begrip voor de woorden van Nijhuis. “En toen kwam hij later naar me toe, en zei hij: 'Ref, you're right!’”

“Soms zeg je weleens van die dingen waarvan je denkt: dat kun je misschien beter niet zeggen. Maar achteraf kwam die speler wel naar me toe, haha”, besluit Nijhuis.

