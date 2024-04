Bas Nijhuis dient ‘liegende’ NOS van repliek op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor scheidsrechter Bas Nijhuis, die via Instagram Stories een hardnekkige leugen over zichzelf de wereld uit wil helpen.

Er was zondag weer eens veel te doen rondom Nijhuis. De 47-jarige arbiter was aangewezen om Go Ahead Eagles - Almere City (1-1) in goede banen te leiden en vestigde de aandacht op zich door een betwistbare beslissing, diep in de tweede helft.

Met nog een kwartier te gaan ging Go Ahead-aanvaller Jakob Breum naar de grond na contact met Joey Jacobs. Nijhuis gaf Breum een gele kaart voor een schwalbe, maar werd door de VAR toch naar het scherm geroepen. Nijhuis bekeek de beelden uitvoerig, maar bleef bij zijn initiële beslissing en liet doorvoetballen, tot onbegrip van alles en iedereen met een rood-geel hart.

Onder hen ook Go Ahead-trainer René Hake, die na afloop zijn beklag deed over Nijhuis’ belissing. "Hij zal komende week wel weer ergens op tv gaan zitten en proberen uit te leggen dat het allemaal weer interpretabel is. Zoals wel vaker. Dat is wel echt zeer kwalijk”, aldus Hake in gesprek met ESPN.

Tegelijkertijd deed het gerucht de ronde dat Nijhuis zelf niet voor de camera wilde verschijnen. Op Instagram maakt de leidsman echter korte metten met de roddels. "Ook bij de NOS zeiden ze dat 'ik niet voor de camera wilde komen'", schrijft Nijhuis. "Ik reageer altijd dus bij deze. Vind ondanks VAR nog steeds géén pingel maar ook geen schwalbe!"

Nijhuis steekt dus gedeeltelijk de hand in eigen boezem. De gele kaart daargelaten wist Go Ahead niet meer te winnen van Almere City. Daardoor blijven de Deventenaren zevende, drie punten achter nummer zes Ajax. Een plek bij de eerste negen garandeert een plek voor de play-offs om Conference League-voetbal.

Almere City lijkt zich ondertussen voor nog een jaar Eredivisie te kunnen opmaken. Het heeft elf punten meer verzameld dan nummer zestien Excelsior, terwijl er nog maar vijf duels te spelen zijn. Heracles Almelo (dertiende, 32 punten) PEC Zwolle (veertiende, 31 punten) en RKC Waalwijk (vijftiende, 24 punten) vullen de tussenliggende plekken in. FC Volendam en Vitesse staan met respectievelijk negentien en zeventien punten op directe degradatie.



