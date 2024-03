‘Barcelona denkt om deze drie redenen Haaland te kunnen contracteren’

FC Barcelona droomt ervan om Erling Haaland aan de selectie toe te voegen, zo schrijft Mundo Deportivo dinsdag. De Catalaanse club denkt om drie redenen een goede kans te maken bij de Noor.

Barça kampt momenteel nog met financiële problemen, maar de club heeft vertrouwen dat het deze snel te boven komt. Het nieuwe Spotify Camp Nou is bijna af en moet een heleboel geld in het laatje gaan brengen.

Daarnaast zijn er nog twee redenen waarom Barcelona de komst van Haaland niet uitsluit. Zijn zaakwaarnemer, Rafaela Pimenta, onderhoudt warme banden met voorzitter Joan Laporta.

Daarnaast hangt zijn huidige club, Manchester City, een fikse straf boven het hoofd. De club wordt door de Premier League onderzocht vanwege het overtreden van de financiële regelgeving.

Barcelona hoopt de Noorse spits in de zomer van 2025 in te lijven. Robert Lewandowski staat al in de belangstelling van diverse clubs uit Saudi-Arabië.

Om geld te besparen gaat Barça komende zomer slechts een of twee aankopen doen, zo liet Laporta al weten tegenover Mundo Deportivo vorige week.

Haaland verbrak vorig seizoen het doelpuntenrecord in de Premier League. De 23-jarige aanvaller maakte in het seizoen 2022/23 36 doelpunten en verbrak daarmee het record van meeste Premier League-treffers in één seizoen.



