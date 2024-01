AS Roma zet José Mourinho per direct op straat: opvolger lijkt al bekend

AS Roma heeft José Mourinho ontslagen, zo meldt de club op haar officiële kanalen. De Portugese trainer, die sinds de zomer van 2021 voor de groep stond in de Italiaanse hoofdstad, wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende prestaties van zijn club. Roma staat momenteel op een teleurstellende negende plaats in Serie A.

"AS Roma maakt bekend dat José Mourinho en zijn technische staf de club met onmiddellijke ingang zullen verlaten", schrijft de club. "Verdere updates met betrekking tot de nieuwe technische richtlijnen van het eerste team zullen binnenkort worden gecommuniceerd."

Met 29 verzamelde punten na 20 duels is dit voor I Giallorossi de slechtste jaargang sinds 2002/03, toen het na 20 duels op 27 punten stond. Van de laatste zes competitiewedstrijden wist Roma slechts één duel te winnen. De wedstrijd tegen Lazio (1-0 verlies) van afgelopen woensdag, waarin de oefenmeester rood kreeg, blijkt de laatste van Mourinho in dienst van de club te zijn geweest. Hij miste hierdoor het duel met AC Milan (3-1 verlies) van afgelopen zondag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De zestigjarige Portugees was sinds juli 2021 hoofdtrainer van AS Roma. Daarvoor stond de coach voor de groep bij Tottenham Hotspur, waar hij in april van dat jaar ook ontslagen werd. Eerder was Mourinho trainer bij onder meer Chelsea, Inter, Real Madrid en Manchester United.

Feyenoord

In februari neemt Roma het in de Europa League-knock-outfase op tegen Feyenoord. De Romeinen werden tweede in Groep G van het Europese toernooi, achter Slavia Praag, waardoor voor de derde keer in drie jaar tijd een strijd met Feyenoord wacht.

In de vorige twee confrontaties bleek Roma beide keren te sterk voor de Rotterdammers. In 2022 won de ploeg van Mourinho de finale van de Conference League ten koste van Feyenoord en in 2023 knikkerden de Romeinen de regerend landskampioen van Nederland uit de Europa League.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano schrijft dat Roma al een vervanger op het oog heeft. Volgens de Italiaanse journalist staat clubicoon Daniele de Rossi al klaar om het stokje over te nemen in de hoofdstad.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties