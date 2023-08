Arsenal wint Community Shield na doelpunt in minuut 90+11 en penalty's

Zondag, 6 augustus 2023

Arsenal heeft zondag voor de zeventiende keer in de clubhistorie en voor het eerst sinds 2020 de Community Shield gewonnen. Op Wembley won de ploeg van manager Mikel Arteta na strafschoppen van Manchester City, nadat de stand na negentig minuten 1-1 was. Cole Palmer zette City op een 0-1 voorsprong, waarna een eigen doelpunt van Manuel Akanji in de elfde minuut van de blessuretijd voor de 1-1 zorgde. Daarna misten Kevin De Bruyne en Rodri in de strafschoppenserie, die eindigde in 4-1. Jurriën Timber, die deze zomer overkwam van Ajax, stond in de basis bij Arsenal en speelde 75 minuten mee.

Arsenal begon het duel met drie debutanten in de basis: Timber begon als linksback, de van West Ham United overgekomen Declan Rice op het middenveld en Kai Havertz, die van Chelsea werd gekocht, startte als spits. Bij City stond er één debutant in de basis: Mateo Kovacic, die deze zomer overkwam van Chelsea. Josko Gvardiol, onlangs voor negentig miljoen euro overgekomen van RB Leipzig, ontbrak nog. Verder zat ook Nathan Aké niet bij de wedstrijdselectie: de verdediger viel eind juli in het oefenduel met Bayern München (1-2 zege) al na een half uur geblesseerd uit en was nog niet volledig hersteld.

In de eerste helft waren er twee spelers die voor de gevaarlijkste momenten zorgden: Rodri en Havertz. Eerstgenoemde liet zich zien met twee afstandsschoten. De eerste ging via Rice centimeters naast, terwijl een poging vanaf de middenlijn vlak voor rust maar nét over ging. Namens Arsenal trof Havertz tot twee keer toe doelman Stefan Ortega. Na 25 minuten schoot hij de bal op het been van de doelman, waarna de rebound van Gabriel Martinelli geblokt werd door John Stones. Vijf minuten voor rust legde Bukayo Saka, die enkele minuten eerder voorlangs had geschoten, de bal terug op de Duitse spits, maar Havertz schoot de bal recht op Ortega af. Een doelpuntloze eerste helft dus, ondanks mogelijkheden aan beide kanten.

Na de rust nam City wat meer het heft in handen en kreeg het kansen via Stones (kopbal recht op Aaron Ramsdale af) en invaller Palmer (schot geblokt door Timber). In minuut 77, vlak nadat Timber was vervangen door Kieran Tierney, braken the Citizens de ban. Palmer kreeg de ruimte om vanaf de rand van het strafschopgebied uit te halen, en krulde de bal met links schitterend in de verre hoek: 0-1. In de slotfase voorkwam Ramsdale de definitieve beslissing door Phil Foden en Rodri knap het scoren te beletten, maar Arsenal leek lang niet in staat zelf nog een doelpunt te maken. Totdat Leandro Trossard het in de elfde minuut van blessuretijd maar eens van afstand probeerde, en Akanji de bal ongelukkig van richting veranderde: 1-1. Beide ploegen gingen daarna meteen over op strafschoppen, en die werden beter genomen door Arsenal. Dat betekende dat Arteta zijn derde prijs als Arsenal-manager pakte.

