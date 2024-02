Arsenal komt met bijzonder goed nieuws over Jurriën Timber

Het heeft er alle schijn van dat Jurriën Timber op korte termijn zijn rentree gaat maken voor Arsenal. De verdediger, die kampt met een knieblessure, is door de club ingeschreven voor het restant van de Champions League dit seizoen. Ook het EK met Oranje lijkt een haalbare kaart.

Timber raakte al snel na zijn overstap van Ajax naar Arsenal zwaar geblesseerd, maar kan mogelijk toch nog in actie komen dit seizoen. De verdediger maakt onderdeel uit van de lijst die door Arsenal is aangeleverd bij de UEFA voor de knock-outfase van de Champions League.

Champions League-deelnemers zijn door de regels van de UEFA beperkt in de mogelijkheden. Voor de start van de knock-outfase mogen ten opzichte van de eerste seizoenshelft maar drie nieuwe spelers worden ingeschreven.

Arsenal neemt het in de achtste finale van de Champions League op tegen FC Porto, dat als tweede eindigde in Groep H achter FC Barcelona. De ploeg van Arteta speelt op 21 februari in Estádio do Dragão en fungeert twee weken later als gastheer in Londen.

Manager Mikel Arteta gaf vorige maand al een hoopvolle update over Timber. "Op dit moment doet hij nog lang niet mee, dat is de realiteit. Maar als je vraagt of hij dit seizoen nog een grote impact kan gaan hebben? Ja, dat is zeker mogelijk", aldus de Spanjaard.

Het herstel van Timber wordt continu gemonitord bij Arsenal. "We hebben er goede hoop op als alles goed verloopt in zijn herstel, maar het is nog te vroeg om het precies te zeggen", aldus Arteta.

Timber kampt sinds halverwege augustus met een gescheurde kruisband, waardoor hij bij Arsenal al bijna veertig duels moest missen. De vijftienvoudig international zat tijdens de finales van de Nations League in juni nog wel bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman, maar moest toen Lutsharel Geertruida voor zich dulden.

