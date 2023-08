Arne Slot wijst PSV'er aan als beste man op het veld: 'Met afstand'

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 08:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:32

Arne Slot heeft Joey Veerman aangewezen als beste man op het veld tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De middenvelder van PSV zag zijn ploeg met 1-0 winnen van Feyenoord door een late treffer van Noa Lang: 0-1. Slot erkende tijdens de persconferentie dat zijn ploeg moeite had om op de gewenste plekken de bal te veroveren, daar PSV iemand had die 'niet in de war raakte'.

Slot erkent dat de verwachtingen hoog zijn na het kampioenschap en vindt dat terecht. "Zeker. We hebben vorig jaar een fantastisch seizoen gehad. Als je kampioen wordt, is het logisch en terecht dat het jaar erop veel verwachtingen zijn. Maar de realiteit is ook dat wij vandaag vier basisspelers misten van ons elftal van vorig jaar (Idrissi, Kökçü, Trauner en Szymanski, red.) en de vijfde niet volledig fit was (Giménez, red.)."

Vervolgens gaan de complimenten naar Eindhoven. "Ik wil niks afdoen aan de terechte overwinning van PSV. Zij blijken net als vorig seizoen een hele lastige tegenstander. We hebben denk ik niet veel kansen weggegeven in de eerste helft. Idealiter heb je meer druk op de tegenstander, maar er stond bij PSV één speler op het middenveld die daar niet echt van in de war raakt. Die vond ik met afstand de beste man van het veld", doelt hij op Veerman.