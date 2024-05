Feyenoord ziet aanvoerder van beloftenelftal in Keuken Kampioen Divisie tekenen

Sem Valk speelt komend seizoen voor FC Dordrecht, zo maken de Schapekoppen woensdag bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige centrale verdediger komt over van Feyenoord, waar hij dit seizoen aanvoerder was van het beloftenelftal. Valk tekent voor twee jaar, met optie voor nog één jaar.

Feyenoord liet Valk begin april weten dat zijn aflopende contract formeel is opgezegd, waardoor de boomlange mandekker transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. Dordrecht was er als de kippen bij en heeft de rechtspoot direct overgenomen van de Rotterdamse club, waarmee het samenwerkt.

Zodoende verlaat Valk Feyenoord na liefst veertien seizoenen. De kersverse Schapekop speelde uiteindelijk één officiële wedstrijd in de hoofdmacht van de Rotterdammers. Valk deed 34 minuten mee in het gewonnen Conference League-duel met Maccabi Haifa (2-1).

Via de clubwebsite van Dordrecht reageert Valk op zijn transfer. “Ik ben blij dat ik mijn contract heb kunnen tekenen in dit mooie stadion, ik kijk er naar uit om hier volgend seizoen minuten te mogen maken!”

Ook technisch directeur Mark Ruijl komt aan het woord. “In de afgelopen jaren heeft Sem zich enorm ontwikkeld wat geresulteerd heeft in zijn aanvoerderschap bij de Onder 21 van Feyenoord alsmede zijn debuut bij het eerste elftal. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit voor beide partijen een hele mooie stap is.”

Voorafgaand aan het seizoen waarin Valk namens Feyenoord debuteerde kwam de verdediger om een hele andere reden in het nieuws. Nadat bekend werd dat Steven Berghuis naar Ajax zou gaan, lekte het talent een screenshot uit van de groepschat van de Rotterdammers. De telefoonnummers van onder meer Jens Toornstra en Bryan Linssen kwamen daardoor op straat te liggen.

Valk werd uiteindelijk door trainer Arne Slot naar zijn kantoor geroepen, waar hij een reprimande kreeg. Voor de camera’s van ESPN kwam de verdediger later op zijn actie terug. “Dat is iets wat in het voorseizoen is gebeurd, wat ik graag achter me wil laten en waar ik veel spijt van heb. Ik heb mijn excuses aangeboden aan de groep, die hebben het geaccepteerd. Gelukkig kunnen we nu goed door.”

