Feyenoord loopt miljoenen mis, maar heeft er komende zomer een extra optie bij

Marcus Pedersen keert komende zomer terug naar Feyenoord, zo werd afgelopen weekend duidelijk na de definitieve degradatie van Sassuolo uit de Serie A. De optie tot koop in het huurcontract van 6 miljoen euro (exclusief 1 miljoen euro aan bonussen) zal niet worden gelicht, daar i Neroverdi afdalen naar het tweede niveau van Italië. Pedersen ligt in De Kuip nog tot medio 2026 vast.

In een eerder stadium kwamen alle details rondom de transfer van Pedersen naar Sassuolo op straat te liggen. De Italianen huren de 21-voudig Noors international tot het einde van het seizoen, met een verplichte optie tot koop van 6 miljoen euro, exclusief variabelen. Er zat echter een cruciaal addertje onder het gras: indien Sassuolo zou degraderen, zou een definitieve transfer van Pedersen niet doorgaan.

Afgelopen zondag werd duidelijk dat Feyenoord kan wuiven naar de miljoenen, daar Sassuolo in eigen huis onderuit ging tegen Cagliari (0-2). De zeventiende, en daarmee een veilige plaats in de Serie A, is ook bij winst in het resterende uitduel met Lazio niet meer haalbaar voor Sassuolo.

Zodoende lijkt Pedersen komende zomer terug te keren in De Kuip. In Rotterdam-Zuid ligt de 23-jarige vleugelverdediger nog voor twee seizoenen vast. Of Pedersen nog een toekomst heeft bij Feyenoord zal moeten blijken. Vorige maand werd bekend dat hij niet meer samen is met zijn Nederlandse vriendin en hockeyster Noor Omrani. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 6,5 miljoen euro.

Pedersen wisselde bij Sassuolo basisplaatsen af met reservebeurten. De teller staat momenteel op 1.735 minuten, verdeeld over 29 officiële optredens in Italië. Daarin was Pedersen goed voor twee assists.

Feyenoord haalde Pedersen in de zomer van 2021 naar Nederland toe. De pijlsnelle vleugelverdediger, die ook op de linkerflank uit de voeten kan, werd voor 2 miljoen euro overgenomen van Molde FK. In de twee seizoenen die Pedersen onder trainer Arne Slot speelde kon hij bijna altijd rekenen op een basisplaats.

Pedersen speelde tot dusver 88 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 7 assists. Met de Rotterdammers wist hij in het seizoen 2022/23 beslag te leggen op het landskampioenschap in de Eredivisie.

