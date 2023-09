Arne Slot: ‘Wat de KNVB ook beslist, het is sowieso competitievervalsing’

Arne Slot houdt ondanks de 0-3 voorsprong een zure nasmaak over aan de gestaakte Klassieker. De Feyenoord-trainer vindt dat hem en zijn ploeg 'een mooi moment is ontnomen'. Slot is bovenal benieuwd met welke oplossing de KNVB gaat komen voor het uitspelen. Competitievervalsing is het sowieso, zo oordeelt de oefenmeester.

Ajax - Feyenoord werd zondag na zeventig minuten gestaakt nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. Dat gebeurde nadat het duel al twee keer was stilgelegd door arbiter Serdar Gözübüyük. Slot bespreekt bij ESPN de opties die de KNVB heeft. "Je kan doorspelen met publiek, dat lijkt me niet de meest reële optie. Dan blijven er twee opties over: doorspelen zonder publiek of dat het een overwinning voor ons wordt. Doorspelen zonder publiek is net zo goed dat als we stoppen, in beide gevallen is het competitievervalsing."

Slot verklaart zich nader. "Ajax speelde afgelopen donderdag, wij afgelopen dinsdag. Niet alleen mentaal hadden ze het moeilijk, maar ook fysiek zou hun minste fase nu aan gaan breken. Als we dan nu ergens moeten gaan inhalen – als dat al niet heel snel is maar ook nog lang duurt – is het sowieso competitievervalsing. Dat is het al omdat dit gebeurd is, en nu is het de vraag wat de KNVB gaat doen om dit tot een minimum te beperken."

Slot weet door alle randzaken niet meer wat hij van de wedstrijd moet vinden. "Dat is heel moeilijk, want het is een hele rare wedstrijd. Eerst moet je stoppen omdat er een bekertje op het veld valt, dat duurde vrij lang, dan moet je daarna nog een keer stoppen vanwege vuurwerk, dan nog negen minuten blessuretijd... Dat vraagt nogal wat van de spelers om dan nog op serieus niveau te blijven voetballen. Dus je bent tevreden dat je 0-3 voor staat, maar het is vooral vervelend dat ons een mooi moment is ontnomen."