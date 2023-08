Arbitragecommissie doet uitspraak in arbitragezaak tussen Eiting en Volendam

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 22:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:33

Carel Eiting heeft de arbitragezaak die hij aanspande tegen FC Volendam verloren. De onafhankelijke arbitragecommissie van de KNVB heeft alle eisen van de 25-jarige middenvelder afgewezen. Eiting kan daardoor niet voor een gelimiteerde transfersom de overstap maken naar FC Twente.

"Evenals in de zaak Micky van de Ven betreurt FC Volendam de keuze van de speler een arbitrageproces te starten, zeker na herhaaldelijke gesprekken waarin deze stap met klem is afgeraden", aldus FC Volendam via de website. "De club blijft bij haar standpunt dat constructief contact tussen alle partijen, en met name tussen mogelijke kopende clubs en FC Volendam, de normale en ook enige juiste weg is bij mogelijke transfers. Het vonnis van de arbitragecommissie ervaart FC Volendam dan ook als een verdere bekrachtiging van belangrijke jurisprudentie voor het Nederlandse voetbal en een terechte steun in de rug van opleidingsclubs gericht op talentontwikkeling."

Daardoor komt er, voor nu, een einde aan de transfersoap van de aanvoerder van Volendam. Eiting wil Volendam dolgraag verlaten voor Twente en beroept zich op een afspraak over een vertrekclausule, waardoor hij voor 400.000 euro zou mogen vertrekken. Volendam stelt dat de club de optie in het contract van Eiting gelicht heeft, waardoor hij nu tot medio 2025 vast zou liggen en de club een hoger bedrag kan vragen.

Volgens het kamp van Eiting kan die optie volgend jaar pas gelicht worden en onderling kwamen de twee partijen er niet uit. Frans de Weger, de advocaat van Eiting, betoogde dat 'Volendam zijn afspraken niet nakomt en Eiting tegen zijn zin in niet wil laten gaan'. Twente heeft een finaal bod neergelegd bij Volendam ter waarde van een half miljoen euro, dat op 24 augustus om 17:00 uur vervalt. Dat werd vorige week duidelijk toen de arbitragezaak werd behandeld in Zeist.

De hoofdrolspeler zelf kwam ook aan het woord. "Ik heb de keuze gemaakt voor FC Twente. Niet alleen om financiële redenen, maar ook omdat ze Europees voetbal spelen. En vanwege het team dat er staat. Waardoor ik het vertrouwen heb om het zowel in de competitie als in Europa goed te doen. Je hebt als speler een bepaalde ambitie. Ik wil een paar dingen bereiken. Het liefst het Nederlands elftal halen, maar ook in een topvijfcompetitie spelen en Europees voetbal spelen zijn voor mij ambities. Dat kan ik bij FC Twente.”