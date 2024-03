Anton Gaaei noemt twee teamgenoten bij Ajax die hem volop steunen

Anton Gaaei gaat door een moeilijke periode bij Ajax, zo erkent hij in een video-item op de officiële kanalen. Onlangs moest hij een harde tik incasseren in het Eredivisie-duel met AZ, toen hij vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Hij verwijderde direct zijn publicaties op Instagram om niet in nog meer negativiteit te belanden.

“Alles gebeurt met een reden”, vertelt Gaaei in het openhartige interview. “Natuurlijk had ik liever niet zo'n moeilijke periode gehad. Maar uiteindelijk maken lastige tijden mij alleen maar sterker. Zolang ik nederig blijf en elke dag hard blijf werken zoals ik nu doe, komen mijn kansen weer.”

“Natuurlijk had ik een rotgevoel na de wissel tegen AZ, ook omdat het de tweede keer was. Ook al maakte ik fouten die wedstrijd, ik deed aanvallend ook een paar goede dingen. Het kwam hard bij me aan, maar de trainer legde me daarna uit waarom hij het had gedaan. Gelukkig heb ik er met hem over kunnen praten.”

Direct na de wissel besloot Gaaei al zijn foto’s op Instagram op niet zichtbaar te zetten. Dat had een duidelijke reden, zo geeft hij nu aan. “Ik had nog niks gelezen, maar ik zag dat er veel reacties bij mijn foto's stonden.”

“Toen heb ik besloten om alles weg te halen, omdat ik wist dat het geen leuke berichten zouden zijn. Ik heb alles gedeactiveerd, maar niet permanent verwijderd. Ik wilde gewoon niet negatief beïnvloed worden.”

Verder kon Gaaei wel rekenen op veel steun van enkele ploeggenoten. “Sivert Mannsverk en een paar andere spelers kwamen naar me toe en lieten weten dat ze er voor mij waren. Dat was heel aardig van ze. Vooral met Mannsverk praat ik vaak.”

Ook Henderson sprak bemoedigende woorden uit tegenover Gaaei. “Hij zei dat ik een goede speler ben, maar dat ik mijn zelfvertrouwen terug moet vinden. Het gaat allemaal om zelfvertrouwen en dat is wat ik nu nodig heb. Ik moet blijven lachen en niet opgeven. Ik ben blij dat mensen om mij heen en bij de club mij veel steun bieden”, aldus de rechtsback van Ajax.

