Perez geniet van ‘wederopstanding’ bij Ajax: ‘Als je ziet waar hij vandaan komt’

Kenneth Perez vindt het mooi om te zien hoe Anton Gaaei weer enigszins opkrabbelt bij Ajax. De Deense analist ziet de laatste tijd 'iets van herstel' bij zijn landgenoot, nadat die eind februari voor de tweede maal dit seizoen voor rust gewisseld werd door zijn trainer. Perez verwacht echter nog altijd niet dat het huwelijk Gaaei-Ajax nog een succes wordt.

Gaaei kwam zondag tegen PEC Zwolle (1-3 winst) na 65 minuten binnen de lijnen en liet in zijn tijd een redelijke indruk achter op Perez. De analist moet dan ook smakelijk lachen als presentator Jan Joost van Gangelen zinspeelt op een 'wederopstanding tijdens Pasen'. "Natuurlijk was niet alles goed", zegt Perez bij Dit was het Weekend, "Maar als je ziet waar hij vandaan komt en hoe slecht hij is begonnen bij Ajax, lijkt het wel iets beter. Misschien moet iedereen Instagram verwijderen als hij in een dip zit."

Met dat laatste doelt Perez op Gaaeis actie na het inmiddels befaamde wisselmoment tegen AZ. John van 't Schip haalde de rechtsback net als Maurice Steijn eerder dit seizoen naar de kant, nog voor het fluitsignaal voor de rust had geklonken.

Gaaei verwijderde daarop al zijn Instagram-posts om de negatieve reacties voor te zijn. Perez denkt dat die actie effect sorteert.

"Op zijn eerste actie na deed hij helemaal geen gekke dingen, oordeelt Perez over Gaaeis invalbeurt zondag. "Hij had een actieve houding en in zijn passing was hij best wel oké. Hij zal nooit echt een grote speler worden of toekomst hebben bij Ajax, maar je gunt iemand die zo diep heeft gezeten wel dat hij iets laat zien van zichzelf."

Perez denkt echter niet dat er meer te verwachten valt. "Wat ik altijd heb gezegd is dat je op zijn mentaliteit en werklust niks kunt aanmerken. Alleen op zijn kwaliteiten weer wel. Het is gewoon een speler die het niveau niet heeft. Daar kan hij ook niks aan doen", aldus Perez.

Gaaei werd afgelopen zomer voor 4,5 miljoen euro binnengehaald en kwam uit de koker van de inmiddels vertrokken td Sven Mislintat. Tot nog toe kwam de 21-jarige Deen tot 28 duels voor Ajax, waarvan dertien als basisspeler. Gaaei zou overigens van plan zijn zijn tot medio 2028 doorlopende contract 'gewoon' uit te dienen. "Zolang mijn contract loopt, blijf ik bij Ajax", sprak hij onlangs tegenover Flashscore.

