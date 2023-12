Ajax voerde enkele dagen na vertrek Van der Sar lang gesprek met Bosz

Ajax had enkele dagen na het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar al contact met Peter Bosz, zo blijkt uit een reconstructie van het Algemeen Dagblad. De bestuurder vertrok eind mei bij de club en begin juni gingen Bosz en Ajax het gesprek aan, zonder resultaat. Het late handelen van Sven Mislintat én het slechte imago van Bosz in de bestuurskamers van de Johan Cruijff ArenA speelden daarin een belangrijke rol.

Toenmalig technisch directeur Mislintat, die op 11 april werd aangesteld, wilde uiterlijk medio juni een nieuwe trainer voor de groep hebben. Bosz leek de ideale kandidaat voor Ajax, gezien zijn succesvolle verleden in de hoofdstad én het feit dat Bosz en Mislintat elkaar nog kenden vanuit hun gezamenlijke tijd bij Borussia Dortmund.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het AD weet dat Bosz en Mislintat een lang videogesprek met elkaar hadden. Van der Sar, met wie Bosz een moeizame relatie had in het seizoen 2016/17, is dan door zijn vertrek een paar dagen eerder geen 'obstakel' meer. Van der Sar en Bosz konden lang niet altijd met elkaar door een deur tijdens hun eerdere samenwerking. Vooral vanwege het feit dat Bosz wilde scheiden met meerdere stafleden, waar Van der Sar niet aan mee wilde werken.

Het gesprek tussen Bosz en Mislintat verloopt 'prima'. "Er vallen geen ongemakkelijke stiltes, maar sprankeling ontbreekt. Mislintat merkt dat Bosz terughoudend is: de trainer heeft in de dagen hiervoor al meerdere goede gesprekken gevoerd in Eindhoven."

Bosz was er bovendien niet van overtuigd dat Ajax het volle vertrouwen in hem had. Niet door de inhoud van het videogesprek, maar door de context daarbuiten. Bosz' zaakwaarnemer Reza Fazeli polste in april al bij Mislintat hoe hij tegen een hernieuwde samenwerking aan zou kijken. De bestuurder stond niet lang bij die gedachte stil.

Mislintat, die furore maakte bij onder meer VfB Stuttgart en Dortmund, wilde zich niet direct richten op een nieuwe trainer. Heitinga gold in april nog als een serieuze kandidaat om ook in het seizoen 2023/24 trainer van Ajax te zijn. Mislintat en de directie van Ajax hadden zich bovendien voorgenomen om de tijd te nemen voor een 'grondige inventarisatie'. Het maakt dat Bosz het gesprek met Ajax begin juni als 'rijkelijk laat' beschouwt.

Uiteindelijk leidden de gesprekken tussen Mislintat en Bosz tot niets. Dat komt mede door de gesprekken die Mislintat voerde aan het begin van zijn periode in Amsterdam. De Duitser hoort van onder meer Van der Sar en commercieel directeur Menno Geelen dat Bosz doelbewust aanstuurde op een breuk na het seizoen 2016/17, om zo een lucratief avontuur aan te gaan bij Dortmund.

Daarnaast speelde het imago van Bosz bij de bestuursleden een rol. 'Geen ‘echte Ajacied’. Stiekem. Eigenwijs. Geen zogenoemde ‘prijzenpakker’'. Van der Sar wees Mislintat er bovendien op dat Bosz weleens vele mutaties door zou willen voeren in zijn staf, gebaseerd op de ervaringen uit het seizoen 2016/17. Het leidde het vertrek van Bosz naar Dortmund in.

Bosz tekende afgelopen zomer uiteindelijk in Eindhoven bij PSV en dat is van beide kanten een gouden greep gebleken. Met Bosz aan het roer won PSV vooralsnog al zijn wedstrijden in de Eredivisie dit seizoen. Ook in Europa loopt het voorspoedig, daar de club zich heeft geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. Ajax ging in zee met Maurice Steijn, die wegens zeer tegenvallende prestaties eind oktober zijn congé kreeg.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties