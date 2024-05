Ajax shopt bij Sparta en haalt jongere broer van Jorrel Hato naar Amsterdam

Elgyn Hato maakt de overstap van Sparta Rotterdam naar Ajax, zo meldt Ajax Showtime dinsdagochtend. Het dertienjarige broertje van Jorrel Hato, die zijn wedstrijden speelt als defensieve middenvelder, sluit hoogstwaarschijnlijk aan bij Ajax Onder 14. Daarmee treedt Hato in de voetsporen van zijn oudere broer.

De overstap van Elgyn Hato komt niet uit de lucht vallen. Halverwege maart liet voormalig spits Robin Nelisse, een Rotterdamse vriend van de familie Hato, in een interview met De Telegraaf al blijken dat een transfer naderde.

Nelisse, die in het verleden speelde voor Feyenoord, AZ en FC Utrecht, volgt de carrières van de gebroeders Hato op de voet. “Onze vriendschap is heel hecht. We gaan met de families op vakantie en de mannen, vrouwen en kinderen kunnen het geweldig goed met elkaar vinden. Mijn zoon Quincy is even oud als Jorrels broertje Elgyn.” Quincy Nelisse speelt vanaf komende zomer voor Sparta, waar hij dus niet gaat samenspelen met Elgyn, die naar Ajax vertrekt.

Nelisse hield daar al rekening mee, zo bleek tijdens het interview. “Elgyn heeft de kans om naar Ajax te gaan. Hij is daar nu over aan het nadenken. Elgyn is een middenvelder, maar kan ook in de verdediging uit de voeten. Hij is écht een goede speler.” Inmiddels heeft Elgyn Hato die knoop dus doorgehakt.

De jeugdopleiding van Ajax werkt nauw samen met die van Sparta, waardoor de overstap naar Amsterdam soepel kon worden afgerond. Ajax neemt komende zomer ook Marouane Bentaleb en Ghalil Bousnane over van de Kasteelheren. Zij voegen zich bij Ajax Onder 16.

Elgyn Hato treedt in de voetsporen van zijn oudere broer Jorrel (18), die sinds zijn twaalfde voor Ajax speelt. De Rotterdamse verdediger doorliep de jeugdopleiding met zevenmijlslaarzen en debuteerde op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van de Nederlandse recordkampioen.

Ondanks zijn leeftijd speelde Hato de afgelopen jaren reeds 60 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Dit seizoen droeg de linksbenige mandekker in meerdere wedstrijden de aanvoerdersband namens de Amsterdammers. In november vorig jaar debuteerde Hato onder bondscoach Ronald Koeman in het Nederlands elftal.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

