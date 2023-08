Ajax ontvangt bod van West Ham op Álvarez; De Telegraaf onthult megasalaris

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 12:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:56

Ajax heeft een bod van dertig miljoen euro ontvangen op Edson Álvarez, zo schrijft Mike Verweij namens De Telegraaf. De Mexicaanse middenvelder staat hoog op het wensenlijstje van de Londenaren en kwam eerder deze week al tot een persoonlijk akkoord. Voor Álvarez ligt een vijfjarig contract klaar met een geschat jaarsalaris van negen miljoen euro bruto per jaar.

Álvarez staat al maanden in de belangstelling van West Ham, maar de Mexicaan gold niet als eerste keus. The Hammers probeerden eind juli om Conor Gallagher weg te halen bij Chelsea, maar een bod van 46 miljoen euro werd volgens transferjournalist Fabrizio Romano meteen afgewezen. Chelsea verlangt 58 miljoen euro voor de Engelse middenvelder, een bedrag dat West Ham niet op tafel wenst te leggen.

De regerend houder van de Conference League gaat in plaats daarvan alsnog voor Álvarez, die een stuk goedkoper is. Verweij meldde eerder dat Ajax ongeveer 40 miljoen euro vraagt voor de Latijns-Amerikaan, die al vier seizoenen voor de Amsterdammers speelt. Álvarez kwam in 2019 voor een bedrag van 15 miljoen euro over van Club América. Hij staat op 147 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 13 goals en 6 assists voor zijn rekening nam.

Vermoedelijk komt de uiteindelijke transfersom tussen het huidige bod en de 40 miljoen te liggen: 35 miljoen exclusief bonussen. Ajax sorteerde al voor op het vertrek van Álvarez door Benjamin Tahirovic aan te trekken. De Bosniër kwam al meerdere keren in actie in de voorbereiding. Álvarez zou niets liever willen dan tekenen bij West Ham. De Mexicaan zag eerder een transfer naar Borussia Dortmund afketsen en wil dat scenario een tweede keer voorkomen.

Bij West Ham moest Álvarez de opvolger worden van Declan Rice, die deze zomer de duurste speler uit de clubgeschiedenis van the Hammers werd. Arsenal maakte ongeveer 116 miljoen euro over voor Rice. West Ham deed deze zomer opvallend genoeg nog geen enkele aankoop. De club legde wel diverse aanbiedingen neer, die steeds werden afgewezen. Zo wilde Manchester United niet meewerken aan een transfer voor Harry Maguire, voor wie West Ham 23 miljoen euro overhad.