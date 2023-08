Ajax lijkt plots niet te stoppen na mondeling akkoord met volgend doelwit

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 18:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:35

Ajax is zeer dicht bij de komst van Diant Ramaj. De Telegraaf schrijft dat de Amsterdammers een mondelinge overeenkomst hebben bereikt met de sluitpost. De Duitser, die onder contract staat bij Eintracht Frankfurt, zou in de rol van tweede doelman de concurrentiestrijd moeten aangaan met Gerónimo Rulli. De Argentijn is voorlopig de nummer één onder de lat.

De interesse in Ramaj komt niet uit de lucht vallen, daar De Telegraaf eind juli al melding maakte van de interesse in de Duitser met Kosovaarse roots. De Amsterdammers waren ook nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Sparta-doelman Nick Olij, maar de komst van de Haarlemmer bleek moeilijker haalbaar. Bovendien worden de kwaliteiten van Ramaj hoger ingeschat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ramaj staat in Frankfurt nog tot medio 2027 onder contract, waardoor Ajax met een transfersom over de brug moet komen. In tegenstelling tot Olij heeft Ramaj een stuk minder ervaring op het hoogste niveau. De sluitpost kwam tot slechts twee wedstrijden in het eerste van Frankfurt. Kevin Trapp geldt bij de Duitse club als de absolute nummer één onder de lat.

Ramaj doorliep meerdere jeugdteams van de Duitse nationale ploeg, maar zijn laatste jeugdinterland dateert van november 2021. Destijds stond hij onder de lat tegen Portugal Onder 20 (1-1). Bij Ajax lijkt Ramaj in ieder geval geen rekening te hoeven houden met Jay Gorter. Hij mag de Amsterdammers bij de komst van een nieuwe doelman verlaten. Eerder op de dinsdag werd al bekend dat Ajax zeer dicht bij de komst van Carlos Borges is. De Portugese vleugelaanvaller moet worden overgenomen van Manchester City, waar hij vorig seizoen uitblonk in het Onder 21-team.