Strootman heeft contact met Eredivisie-club om eventuele transfer te bespreken

Sparta Rotterdam heeft contact met Kevin Strootman om een mogelijke transfer te bespreken, zo meldt Voetbal International vrijdagmiddag. De 34-jarige middenvelder loopt eind juni uit zijn contract bij Genoa en zou dus transfervrij kunnen overkomen naar Het Kasteel. Strootman vertelde afgelopen zondag in gesprek met DAZN echter dat hij overwoog om te stoppen. “Dat betekent dus ook dat hij misschien doorgaat”, laat technisch directeur Gerard Nijkamp weten in gesprek met VI.

Strootman genoot zijn jeugdopleiding bij Sparta en kwam tot 84 wedstrijden in de hoofdmacht van de Kasteelheren. Op 1 januari 2011 vertrok hij naar FC Utrecht om vervolgens in de zomer over te stappen naar PSV.

Na tussenstops bij achtereenvolgens AS Roma, Olympique Marseille, Genoa, Cagliari en nu dus weer Genoa staat Strootman deze zomer voor een lastige keuze: stoppen of doorgaan.

Sparta was vorig jaar zomer ook al bezig met de eventuele komst van Strootman, maar laatstgenoemde wilde toen liever in Italië blijven. Nu hebben de Rotterdammers mogelijk meer kans op zijn komst. “We hebben contact met Kevin en zijn met elkaar aan het oriënteren”, aldus Nijkamp.

Strootman liet na afloop van het uitduel met AS Roma (1-0) van vorige week zondag weten dat hij wellicht aan zijn laatste weken als profvoetballer bezig is. “Als je steeds minder wedstrijden speelt en je niveau een beetje daalt, dan is wat je in de kleedkamer zegt ook minder waard. Ik moet meer en meer geven om me niet slecht te voelen en om top te blijven.”

De linkspoot vertelde dat hij in de zomer een beslissing gaat nemen over zijn toekomst als profvoetballer. “Als ik een bepaald niveau niet meer kan halen, dan stop ik misschien wel.”

